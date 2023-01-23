От 10° мороза до 9° тепла: прогноз погоды в Украине на вторник, 24 января

Вторник, 24 января, в Украине будет сухим, а ночью в некоторых областях и морозным.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 24 января в стране осадки не ожидаются, в Карпатах ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в северо-восточных и восточных областях местами 7-10° мороза, на крайнем западе страны 0-2° тепла, днем от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье и в Крыму 5-9° тепла.

В Киеве 24 января будет сухо. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.

Прогноз погоды на конец января

Напомним, что, по прогнозам Укргидрометцентра, 23-29 января в Украине будет прохладно и до 27 января сухо. А вот с 27 января, по данным народного синоптика Станислава Щедрина, в Украину придут обильные осадки. В большинстве регионов они будут в виде снега, а на юге преимущественно в виде дождя.

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