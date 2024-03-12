С 13 градусов тепла до девяти мороза: синоптики сделали неожиданный прогноз на 13 марта (карта)

В Украине 13 марта облачно с прояснениями. Кроме северо-восточных и восточных областей, небольшой дождь и мокрый снег. В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и в Карпатах умеренные осадки.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточных областях 2-7° мороза, на западе и юге страны 0-5° тепла; днем 1-6° тепла. На Закарпатье, юге Одесщины и в Крыму 8-13° тепла.

Погода в Украине 13 марта / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В Киеве и области 13 марта также будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киевской области температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла. В Киеве ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

Напомним, украинские синоптики сообщили о погоде в марте. Так, по информации Укргидрометцентра, нынешний март не будет ни холодным, ни теплым. Сильных морозов не прогнозируется, однако и надевать легкие наряды рано. В марте среднесуточная температура переходит через 5 градусов в сторону повышения, но переход происходит постепенно.

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