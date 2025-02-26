От -15 до +11: синоптик рассказала, где в Украине ожидается наибольший температурный контраст

В четверг, 27 февраля, в Украине ожидается разная погода с существенными контрастами температур в разных регионах.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Самыми теплыми останутся западные области, где днем столбики термометров покажут от +5 до +11 градусов. В то же время, самая холодная погода сохранится на востоке страны, где температура будет колебаться в пределах -2…-6 градусов.

На остальной территории, включая центральные, северные и южные области, прогнозируется умеренное тепло, а именно от +1 до +5 градусов. Но ночь все еще будет напоминать о зиме. Ожидается, что температура в ночные часы достигнет -5…-12 градусов, а в восточных регионах может упасть даже до -15 градусов. На западе страны ночь будет мягче – от -1 до -6 градусов.

Осадки в этот день маловероятно, хотя на западе возможно увеличение облачности, поскольку Атлантика начинает постепенно приближать влажный воздух. В Киеве в четверг преимущественно сухо, без осадков. Ночью температура составит -5-7 градусов, а днем ожидается потепление до +2-4 градусов.

В ближайшие дни воздушные массы изменятся, постепенно переходя от сухой морозной погоды к более влажной и теплой. Уже в конце февраля и начале марта следует ожидать значительного повышения влажности, усиления ветра и периодических осадков в виде мокрого снега.

Напомним, ранее мы писали о том, что какая погода ожидает украинцев весной – синоптики озвучили прогноз на каждый месяц.

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