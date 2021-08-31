От 15° на западе до 29° на востоке и дожди в большинстве регионов: прогноз погоды в Украине на 1 сентября

От 15° на западе до 29° на востоке и дожди в большинстве регионов: прогноз погоды в Украине на 1 сентября

На Закарпатье и в Карпатах ожидаются ливни.

На День знаний, 1 сентября, в Украине будет облачная с прояснениями и преимущественно дождливая погода.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра ночью в западных, днем также в северных и большинстве центральных областей ожидаются кратковременные дожди, местами грозы (на Закарпатье и в Карпатах на протяжении суток значительный дождь). Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, на юге и востоке страны 13-18°, днем 21-26°, на крайнем востоке до 29°, в западных областях 15-20°.

В Киев 1 сентября ночью будет сухо, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, в начале месяца ожидается даже жара, однако в конце в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Как украинцы реагируют на перемену погоды и сказывается ли это на самочувствии

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