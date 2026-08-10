От $15 в час до антидепрессантов: история украинки, которая прожила в Канаде четыре года и вернулась домой

Украинка Юлия вернулась из Канады домой / © скриншот с видео

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Украинка Юлия жила в Канаде четыре года, попробовала не одну работу, но из-за ряда минусов решила покинуть город Калгари навсегда.

Девушка сейчас живет в Украине, но рассуждает о переезде в Испанию. Своей историей Юлия поделилась на YouTube.

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Украинка рассказала о работе в Канаде

На момент записи видео был ровно год, как Юлию уволили с работы в Канаде.

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«Можете меня поздравить. Тогда это был для меня конец света, потому что я ожидала получать PR от работы, но сейчас я понимаю, что так должно было произойти. И это лучше, что со мной произошло за 4 года в Канаде», — уверена украинка.

А первая ее работа была в канадском супермаркете.

«Туда меня привела моя подруга, которая приехала в Канаду три месяца передо мной. И она там уже работала, но нашла лучшую работу, поэтому привела меня на свое место вроде бы», — объяснила Юлия.

В 2022 году были «нереальные конкурсы» на места в супермаркетах в Канаде. Они пришли устраиваться на позицию кассира, но уже не было мест. Но была вакансия в буфете в супермаркете.

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«Так как не было других вариантов, я согласилась на эту работу. Это было достаточно тяжело. Этот супермаркет находился в центре города. И в часы пик все офисные работники приходили к нам на обед. В час пик там был ад. Было очень тяжело работать. Они не всегда хотели выводить дополнительных работников на смену», — вспоминает украинка.

Какая зарплата была у Юлии в Канаде

Юлия работала там за минимальную зарплату — 15 долларов в час.

«Каждые три месяца нам повышали зарплату на 10 копеек», — шутит украинка.

Впоследствии Юлия сама попросила повышение и ей подняли зарплату на 2 доллара. Со временем она меняла цены в магазине и побывала на кассе, где было не легче.

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«Можно было просто умереть на исходе смены», — говорит Юлия.

Украинка ушла из супермаркета через два года, потому что там работала не на полной ставке (официально, по факту на полной), поэтому так нельзя было получить PR.

Со временем автор видео нашла новую работу — на рецепции в магазине медтехники. Там была ставка — 17 долларов в час. Но ей предложили другую вакансию за 19 долларов.

«Когда я перешла туда работать, я поняла, что это еще хуже дна, чем супермаркет. Это была домашняя компания. Два владельца», — рассказывает украинка.

В компании проходили достаточно большие суммы — один товар мог стоить 40-50 тысяч долларов. В месяц был оборот в 500 тысяч долларов.

Но проблема, по словам Юлии, заключалась в том, что частные компании очень «жлобские». Они хотели, чтобы люди за копейки делали всю работу.

«Они видели, что на меня можно повесить много всего», — говорит девушка.

Впоследствии ей предложили повышение на супервайзера (помощник менеджера) и подняли зарплату до 23 долларов.

«Армагеддон после отпуска»

Но после возвращения Юлии из отпуска начался «какой-то армагеддон». С увеличением продаж прибавлялось работы, но новых людей не набирали. К тому же одна работница-канадка пускала сплетни и очень любила интриги.

«Каждый день была какая-нибудь драма. Я больше уставала не от работы, которую у меня было, а от того, что она каждый день создавала какую-то интригу. В конце меня это так добило. Я начала пить антидепрессанты», — признается она.

Юлия на этом фоне просила повышения зарплаты, но руководство не согласилось.

«За две недели меня увольняют. Просто меня менеджер эта противная зовет в свой кабинет и говорит: „Мы больше не нуждаемся в твоих услугах. Причин нет. Просто мы так решили“. Это было достаточно травматично для меня. Я пошла на склад к Ане украинки плакаты», — вспоминает она.

После этого девушка собрала свои вещи и даже не простилась с коллегами.

Ранее Юлия поделилась откровенным признанием о том, как изменилось ее внутреннее состояние за время пребывания в Канаде. Она рассказала, что, несмотря на внешнюю стабильность, потеряла способность расслабиться и обрести душевный покой.

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