От -16° до +12°: Украину разделит погодная аномалия 27 января
Зима продолжает атаковать морозами и гололедицей, в некоторых регионах объявлен первый уровень опасности.
В Украине во вторник, 27 января, облачно. В восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях без осадков; температура ночью 11-16°, днем 3-8° мороза.
Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра в Facebook.
На остальной территории небольшой мокрый снег и дождь; в центральных, большинстве северных и южных областей гололедица.
Температура ночью и днем 0-5° мороза, на западе страны от 2° мороза до 3° тепла (днем в Закарпатье и юге Одесщины 1-6° тепла, в Крыму до 12°).
На дорогах, кроме юга, гололедица.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в Украине, кроме по крайней мере, днем в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.
Какая погода в Киеве и области
В Киеве и области 27 января во вторник облачно. Небольшой мокрый снег и дождь, гололедица.
На дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, по области ночью местами порывы 15-18 м/с.
Температура в Киеве ночью и днем 1-3° мороза.
По области — ночью и днем 0-5° мороза.
Напомним, в Киеве и области 27 января объявлен первый уровень опасности, желтый. Укргидрометцентр объявил предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и города Киев: гололедица, на дорогах гололедица.