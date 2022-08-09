От 19° на западе до 36° на востоке: прогноз погоды в Украине на среду, 10 августа

10-11 августа в Волынской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В среду, 10 августа, на востоке и юге Украины будет доминировать жара, на западе и севере будет свежее и кратковременные дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 10 августа в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью 11-16°, днем 19-24°. На остальной территории переменная облачность, без осадков, температура ночью 14-19°, побережье морей до 22°, днем 27-32°, на востоке и юго-востоке страны до 36°. Ветер в Украине преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

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В Киеве 10 августа местами будет идти небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 20-22°.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 года будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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