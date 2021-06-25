От 200 до 500 грн: в Тернополе турагентствам и визовым центрам продавали фальшивые результаты ПЦР-тестов

От 200 до 500 грн: в Тернополе турагентствам и визовым центрам продавали фальшивые результаты ПЦР-тестов

Схему продажи фальшивых справок разоблачили правоохранители.

В Тернополе изготавливали поддельные справки ПЦР-тестов на коронавирус по заказам граждан, туристических агентств и визовых центров из разных областей Украины. Занимались незаконной деятельностью четверо местных жителей, которых уже разоблачили и готовятся им вручить подозрение и избрать меру пресечения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Тернопольской области.

Оказалось, что двое жителей Тернополя под прикрытием "визового центра" организовали схему по изготовлению и продажи фальшивых документов о результатах ПЦР-тестирования. К схеме они привлекли еще двух сообщников.

Что такое "COVID-сертификат" по-украински и пустят ли с ним в Европу: ответы на главные вопросы

За одну поддельную справку они просили от 200 до 500 гривен. Фальсифицированные документы частные лица использовали для беспрепятственного пересечения границы и во избежание карантинных мероприятий.

При проведении обысков по адресам проживания злоумышленников и по местам совершения незаконной деятельности изъято десятки готовых подделок, многочисленные бланки и средства изготовления фальшивок, компьютерную технику.

Решается вопрос о сообщение организаторам схемы о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в Латвии задержали группу украинцев с поддельными тестами на коронавирус.

Как сообщалось, в Днепропетровской области поймали женщину, которая торговала поддельными результатам ПЦР. Фальшивая справка об отсутствии коронавируса стоила тысячу гривен.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Эксперимент с прививкой и в каком аэропорту ПЦР-тест дешевле

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку