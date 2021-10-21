От 22 октября на дорогах Украины заработают еще 17 камер автофиксации ПДД: где именно

От 22 октября на дорогах Украины заработают еще 17 камер автофиксации ПДД: где именно

Появятся они на автодорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей.

Завтра, 22 октября, на дорогах Украины заработают 17 дополнительных приборов фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Об этом сообщает прес-служба патрульной полиции Украины.

Появятся они на автодорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей.

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Расположение приборов:

м. Львов (2 прибора контроля "КАСКАД")

ул. Стрыйская, 35 направление направления прибора ул. Ивана Чмолы;

ул. Сихивская, 16-А направление направления прибора ул. Зеленая;

м. Винница (4 приборы контроля "КАСКАД")

ул. Келецька, 30 направление направления прибора ул. Пирогова;

ул. Киевская, 65 направление направления прибора ул. Сергея Зулинського;

ул. Киевская, 126 направление направления прибора ул. Гонты;

просп. Юности, 46 направление направления прибора ул. келецька;

м. Харьков (1 прибор контроля "КАСКАД")

ул. Героев Труда, 2/48 направление направления прибора ул. колпака;

Донецкая область (1 прибор контроля "КАСКАД")

на 676 км + 102 автодороги Н-08 направление направления с. Кальчиновка;

Харьковская область (9 приборов контроля "КАСКАД")

на 468 км + 745 автодороги М-03 направление направления м. Полтава;

на 517 км + 233 автодороги М-03 направление направления г. Харьков.

на 622 км + 984 автодороги М-03 направление направления г. Харьков.

на 624 км + 043 автодороги М-03 направление направления м. Славянск;

15 км + 381 автодороги М-18 направление направления г. Харьков.

на 16 км + 622 автодороги М-18 направление направления г. Харьков.

на 19 км + 285 автодороги М-18 направление направления г. Харьков.

на 19 км + 426 автодороги М-18 направление направления м. Мерефа;

на 1 км + 118 автодороги Р-46 направление направления г. Харьков.

В общем, как сообщили в патрульной полиции Украины, с завтрашнего дня на дорогах Украины будет работать 218 комплексов автофиксации.

Отметим, уже более года в Украине работает система автоматической фиксации нарушений ПДД. Ранее ТСН.ua подробно объяснял о том, где и как можно проверить наличие штрафов за нарушение ПДД.

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