От 22 октября на дорогах Украины заработают еще 17 камер автофиксации ПДД: где именно

Появятся они на автодорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей.
Завтра, 22 октября, на дорогах Украины заработают 17 дополнительных приборов фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.
Об этом сообщает прес-служба патрульной полиции Украины.
Появятся они на автодорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей.
Расположение приборов:
м. Львов (2 прибора контроля "КАСКАД")
- ул. Стрыйская, 35 направление направления прибора ул. Ивана Чмолы;
- ул. Сихивская, 16-А направление направления прибора ул. Зеленая;
м. Винница (4 приборы контроля "КАСКАД")
- ул. Келецька, 30 направление направления прибора ул. Пирогова;
- ул. Киевская, 65 направление направления прибора ул. Сергея Зулинського;
- ул. Киевская, 126 направление направления прибора ул. Гонты;
- просп. Юности, 46 направление направления прибора ул. келецька;
м. Харьков (1 прибор контроля "КАСКАД")
- ул. Героев Труда, 2/48 направление направления прибора ул. колпака;
Донецкая область (1 прибор контроля "КАСКАД")
- на 676 км + 102 автодороги Н-08 направление направления с. Кальчиновка;
Харьковская область (9 приборов контроля "КАСКАД")
- на 468 км + 745 автодороги М-03 направление направления м. Полтава;
- на 517 км + 233 автодороги М-03 направление направления г. Харьков.
- на 622 км + 984 автодороги М-03 направление направления г. Харьков.
- на 624 км + 043 автодороги М-03 направление направления м. Славянск;
- 15 км + 381 автодороги М-18 направление направления г. Харьков.
- на 16 км + 622 автодороги М-18 направление направления г. Харьков.
- на 19 км + 285 автодороги М-18 направление направления г. Харьков.
- на 19 км + 426 автодороги М-18 направление направления м. Мерефа;
- на 1 км + 118 автодороги Р-46 направление направления г. Харьков.
В общем, как сообщили в патрульной полиции Украины, с завтрашнего дня на дорогах Украины будет работать 218 комплексов автофиксации.
Отметим, уже более года в Украине работает система автоматической фиксации нарушений ПДД. Ранее ТСН.ua подробно объяснял о том, где и как можно проверить наличие штрафов за нарушение ПДД.