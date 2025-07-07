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Чего не скажешь о главе Кремля. Путин предложил Трампу обменяться фильмами, пропагандирующими «традиционные ценности», убеждая во вкладе России в становление США, ведь день независимости Америки приходится на 4 июля. Помощник главы Кремля Юрий Ушаков также уточнил, что Путин сказал Трампу, что от своих целей в войне против Украины Россия не откажется. А уже через несколько часов после их телефонного разговора начался массированный российский обстрел Киева. К утру пятницы, 4 июля, украинскую столицу затянуло едким черным дымом, было повреждено более 20 локаций с погибшими и ранеными.

Уже в пятницу, 4 июля, Дональд Трамп побеседовал с Владимиром Зеленским. Украинский президент назвал этот разговор «лучшим за все время», сообщив, что обсуждались возможности по ПВО на фоне массированных российских воздушных атак, и есть договоренности о соответствующей встрече команд двух стран. Президент США в свою очередь охарактеризовал звонок «очень хорошим» и «стратегическим», подчеркнув, что Украина очень нуждается в системах Patriot для защиты от российских ударов. Однако беззащитность Украины перед российскими ударами является следствием приказа Трампа заморозить военную помощь Украине за несколько дней до его уже шестого разговора с Путиным.

За эти чуть более пяти месяцев своего второго президентского срока Трамп сделал четыре главных шага на встречу Путину и ни одного в интересах Украины. Что это за шаги? Читайте на сайте ТСН.ua.

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Звонки Путину: международной изоляции больше нет

В пятницу, 4 июля, на день независимости США все американские и европейские СМИ написали, что крупнейший российский обстрел Киева — враг применил 550 средств воздушного нападения — произошел сразу после шестого телефонного разговора Трампа с Путиным. Американские аналитики напоминают, что своими разговорами с Путиным Трамп не только разрушил международную изоляцию России, но и дал зеленый свет другим западным лидерам делать то же самое.

В статье «Ключевые союзники Украины переключают внимание на другие приоритеты» Bloomberg обращает внимание на первый за три года телефонный звонок Макрона в Путин. Да, разговор касался преимущественно Ирана. Однако источники издания говорят, что цель этого звонка — «продемонстрировать, что Трамп не единственный собеседник Путина среди западных государств на фоне роста опасности ядерной программы Тегерана». Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг возможность контактов с Путиным после разговора президента Франции с главой Кремля. Вряд ли и премьер Британии Кир Стармер будет говорить с Путиным.

Однако, по информации Politico, первый со времен президентства Николя Саркози в 2008 году государственный визит Эммануэля Макрона в Великобританию на этой неделе может продемонстрировать трещины относительно попыток европейских лидеров по «коалиции желающих» (название формата появилось на фоне разговоров о возможности направления в Украину европейского безусловное прекращение огня — Ред.) удержать администрацию Трампа в переговорном процессе по Украине, уже не говоря о дальнейшей американской военной помощи. В частности, по информации издания, официальный Париж раздражен подходом кабинета Стармера, который в плане безопасности слишком полагается на американский зонтик, особенно в условиях продолжающейся торговой войны между США и Европой.

Блокировка помощи: вторая остановка поставок оружия

ТСН.ua уже писал, что о второй за почти полгода блокировке поставок американского оружия Украине стало известно 1 июля из американских СМИ. Однако если в начале марта администрация Трампа впервые остановила предоставление вооружения, чтобы Киев согласился на переговоры с россиянами, то сейчас Пентагон это объясняет критически низкими запасами оружия на собственных складах. Американские чиновники заявили, что поставки не возобновятся, пока будет продолжаться оценка соответствующих запасов в самих США, в то время как СМИ, эксперты и европейские лидеры бьют тревогу.

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CNN предупреждает, что остановка поставок американского оружия, включающего системы ПВО, такие как Patriot, и ракеты-перехватчики к ним, может иметь роковые последствия для Украины. И несмотря на то, что Европа, по данным Кильского института в Германии, оказывает помощи Украине больше, чем США, в отношении большинства критических видов оружия американская помощь незаменима. Это, например, касается ракет-перехватчиков к системам Patriot, антидроновым боеприпасам, артиллерийским установкам HIMARS и ракетам ATACMS к ним, а также американской разведке.

По информации источников Axios, во время телефонного разговора с Зеленским Трамп сказал, что проверит, какие именно поставки оружия были приостановлены, заверив, что хочет помочь с ПВО для Украины. Вдобавок Трамп также поговорил по телефону с Фридрихом Мерцем. Как известно, ФРГ ведет переговоры с США по закупкам американского вооружения, чтобы затем передать его Украине.

Однако с пятницы, 4 июля, мы не услышали никаких сигналов из Вашингтона по поводу хотя бы частичного разблокирования военной помощи Киеву или согласия администрации Трампа на продажу соответствующего оружия. Тем временем полковник в отставке Корпуса морской пехоты США, старший советник Департамента обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Кансиан предупреждает, что продолжение блокирования Трампом военной помощи отразится на возможностях украинской обороны на фронте уже через два-четыре месяца.

Саботаж санкций: Трамп не хочет увеличивать давление на Путина

В субботу, 5 июля, Трамп в очередной раз намекнул журналистам на борту Air Force One на возможное введение санкций против России, потому что «очень недоволен» последним телефонным разговором с Путиным, который просто хочет «продолжать убивать людей».

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«Мы много говорим о санкциях. Он (Путин — Ред.) понимает, что они могут быть введены», — добавил Трамп.

В то же время действия администрации США говорят сами за себя. На прошлой неделе Белый дом не только приостановил предоставление Украине оружия, нарушив соответствующие американские законы, принятые Конгрессом (и законодатели до сих пор ничего не сделали, чтобы оспорить это решение администрации Трампа), но ослабил некоторые антироссийские санкции.

Во-первых, США сняли санкции, запрещавшие российскому «Росатому» достроить АЭС «Пакш-2» в Венгрии.

Во-вторых, для достройки этой АЭС до 19 декабря 2025 года США разрешили проводить необходимые операции пяти российским банкам.

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В-третьих, как отмечает The New York Times, за более чем пять месяцев у власти администрация Трампа не ввела никаких новых санкций, блокирующих возможности обхода Россией уже существующих ограничений. В то время как администрация Байдена вводила по 170 новых санкций в месяц против организаций, связанных с Россией, относящихся к производству нефти, оружия и закупок технологий.

Оторвать от Китая: курс США на сближение с Россией

После того, как 1 июля стало известно о второй остановке поставок американского оружия Украине, чиновники США начали это также аргументировать смещением внимания США на Индо-Тихоокеанский регион. Ответственным за остановку поставок оружия Киеву американские СМИ назвали Элбриджа Колби — заместителя главы Пентагона Пита Гегсета по политике.

ТСН.ua уже писал, что он никогда не отличался дружелюбным отношением к Украине и европейскому континенту. Колби постоянно подчеркивал, что приоритетом США должен быть Китай, даже если придется снизить американское присутствие в Европе. Что касается предоставления Украине военной помощи, он настаивал, что это должно быть только устаревшее вооружение, потому что новейшие системы будут ключевыми в потенциальном конфликте с Пекином. А во время слушаний в Сенате перед своим назначением в марте этого года Колби отказался назвать Россию ответственной за вторжение в Украину.

Уже долгое время те в команде Трампа, которые отстаивают политику большего фокуса на Китае, также отмечают, что надо оторвать Россию от КНР. Эксперты добавляют, что этот курс уже происходит, хотя и ошибочно, за счет интересов Украины. Однако именно в интересах США не дать Киеву проиграть в этой войне, потому что это только усилит Россию и Китай. Последний, по информации South China Morning Post, уже открыто говорит, что проигрыш России в Украине не выгоден Пекину. В частности, об этом министр иностранных дел КНР Ван И сказал главе дипломатии ЕС Каи Каллас во время личной встречи на прошлой неделе.

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К тому же, в недавнем интервью The New York Times генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Китай может попросить Россию атаковать Альянс, чтобы рассеять внимание и ресурсы Запада, прежде всего США, и самому напасть на Тайвань. В таком случае можно с легкостью предположить, что силы союзников будут атаковать такие же российские БПЛА «Герань» с китайскими компонентами внутри, которые атаковали Киев в ночь на пятницу, 4 июля.

Дата публикации 20:56, 06.07.25 Количество просмотров 31 США на волоске от краха! Как решение Трампа об оружии для Украины может изменить все