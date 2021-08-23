От 29° тепла до дождей и похолодания: прогноз погоды в Украине на неделю, 23-29 августа

От 29° тепла до дождей и похолодания: прогноз погоды в Украине на неделю, 23-29 августа

Ночи уже будут прохладными.

Погода на этой неделе, 23-29 августа, в Украине будет разной — от сухой и теплой в начале к дождливой и прохладной ближе к выходным.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, в понедельник, 23 августа, будет сухо, лишь вечером на крайнем западе страны ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 21-26° (на Закарпатье до 29°), в южной части и восточных областях ночью 13-18°, днем 24-29°.

На День Независимости, во вторник, 24 августа, в западных, днем местами и в северных областях, 25 августа в юго-западной части, центральных, ночью и в северных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 10-16°, на побережье морей 17-19°, днем 21-27°, на юге и востоке страны до 29°, 24 августа в Волынской и Ровенской, 25 августа в западных областях 15-20°.

26-27 августа и на выходных, 28-29 августа, в западных, северных и центральных областях и в южной и восточной частях небольшие и умеренные кратковременные дожди, местами грозы. Температура 26-27 августа ночью 10-16°, на побережье морей до 19°, днем 20-26°, на юге и востоке страны до 29°, в западных областях 16-22°, с 28 августа снижение температуры ночью до 6-12°, днем до 16-23° (на западе страны только ночью).

В Киеве 23 августа будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 23-25°. 24 августа также будет сухо, вечером и ночью 25 августа в столице ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-15°, днем 24 августа 24-26°, 25 августа 21-23°.

26 и 27 августа в Киеве ожидаются дожди, а на выходных, 28-29 августа, синоптики прогнозируют сухую погоду. Температура воздуха будет колебаться днем в пределах 19-22°, ночью 12-14°.

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