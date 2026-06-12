От 30 до 300 тысяч в месяц: Зеленский сообщил о повышении зарплат для военных

Владимир Зеленский / © Getty Images

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Владимир Зеленский сообщил, что у Украины есть ресурсы на повышение зарплат для военных — до от 30 до 300 тысяч в месяц.

Об этом глава государства рассказал в обращении в пятницу, 12 июня.

Каким подразделениям будут повышены зарплаты и на сколько

По его словам, уровень выплат будет зависеть от количества боевых задач.

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«Есть ресурс, чтобы увеличить выплаты в армии. Минимум 30 тысяч гривен в тылу. Чем больше именно боевых задач, тем больше уровень выплат», — сказал он.

Кроме того, он добавил, что для пехоты, которая будет на первой линии, ожидается зарплата в среднем 300 тысяч гривен.

«Все держится на украинской пехоте, на нашем украинском пехотинце», — отметил он.

Также планируется повысить выплаты для украинских боевых командиров, чтобы «создать положительный стимул и сохранить опыт управления в армии».

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Какие будут новые сроки контрактов в ВСУ

Относительно сроков контрактов в украинской армии, они будут такими:

10 месяцев,

14 месяцев,

24 месяца.

«Контракты будут проработаны так, чтобы была четкость: время контракта — 10 месяцев, 14, 24 и конкретные условия, то есть четкие отсрочки. Гарантированные сроки и реальные отсрочки», — пообещал Зеленский.

Когда украинские военные получат новые зарплаты

Кабинет министров утвердит конкретный механизм начисления выплат.

По словам Зеленского, первые новые доплаты ожидают начать уже в июне 2026 года.

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Зарплаты военным 2026 — последние новости

Премьер-министр Юлия Свириденко в пятницу, 12 июня, сообщила об увеличении зарплат для военных и установлении конкретных сроков службы. В правительстве думают, как сбалансировать бюджет таким образом, чтобы не было проблем с выплатами.

Ранее Министерство обороны предоставило проект о повышении заработной выплаты военнослужащим. Согласно ему, оклад для военных на передовой предполагался до 400 тысяч гривен.

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