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От 30 до 300 тысяч в месяц: Зеленский сообщил о повышении зарплат для военных
Первые новые доплаты ожидаются уже в июне 2026 года.
Владимир Зеленский сообщил, что у Украины есть ресурсы на повышение зарплат для военных — до от 30 до 300 тысяч в месяц.
Об этом глава государства рассказал в обращении в пятницу, 12 июня.
Каким подразделениям будут повышены зарплаты и на сколько
По его словам, уровень выплат будет зависеть от количества боевых задач.
«Есть ресурс, чтобы увеличить выплаты в армии. Минимум 30 тысяч гривен в тылу. Чем больше именно боевых задач, тем больше уровень выплат», — сказал он.
Кроме того, он добавил, что для пехоты, которая будет на первой линии, ожидается зарплата в среднем 300 тысяч гривен.
«Все держится на украинской пехоте, на нашем украинском пехотинце», — отметил он.
Также планируется повысить выплаты для украинских боевых командиров, чтобы «создать положительный стимул и сохранить опыт управления в армии».
Какие будут новые сроки контрактов в ВСУ
Относительно сроков контрактов в украинской армии, они будут такими:
10 месяцев,
14 месяцев,
24 месяца.
«Контракты будут проработаны так, чтобы была четкость: время контракта — 10 месяцев, 14, 24 и конкретные условия, то есть четкие отсрочки. Гарантированные сроки и реальные отсрочки», — пообещал Зеленский.
Когда украинские военные получат новые зарплаты
Кабинет министров утвердит конкретный механизм начисления выплат.
По словам Зеленского, первые новые доплаты ожидают начать уже в июне 2026 года.
Зарплаты военным 2026 — последние новости
Премьер-министр Юлия Свириденко в пятницу, 12 июня, сообщила об увеличении зарплат для военных и установлении конкретных сроков службы. В правительстве думают, как сбалансировать бюджет таким образом, чтобы не было проблем с выплатами.
Ранее Министерство обороны предоставило проект о повышении заработной выплаты военнослужащим. Согласно ему, оклад для военных на передовой предполагался до 400 тысяч гривен.