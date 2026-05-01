От 30 до 400 тысяч гривен: Зеленский анонсировал новые зарплаты для военных

Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

В Украине стартует большая реформа армии, главная цель которой — изменить систему выплат военным. В мае правительство и командование согласуют окончательные детали новых зарплат.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Когда введут новую реформу армии

По словам главы государства, подготовительный этап реформы начался в апреле, когда были согласованы основные направления перемен. В мае, продолжается финальная проработка механизмов.

«В июне реформа стартует, и уже в июне должны быть первые результаты, в частности в сфере финансового обеспечения солдат, сержантов и командиров Сил обороны Украины», — отметил президент.

Как изменится зарплата военных с июня

Зеленский объяснил, что теперь зарплаты будут зависеть от боевого опыта и результатов. По словам президента, размер выплат должен напрямую зависеть от реального взноса каждого военного.

Зарплата для тыловых должностей будет составлять не менее 30 тысяч гривен, тогда как выплаты для боевых позиций должны вырасти в разы. Кроме того, для сержантов и офицеров предусмотрено ощутимое повышение выплат за их управленческий опыт и эффективность.

«Поставил задачу ощутимо увеличить денежное довольствие с учетом принципа справедливости, а именно — боевые задачи на первой линии, реальный боевой и управленческий опыт, эффективность военнослужащего должны гарантировать увеличение выплат», — пояснил президент.

Специальные контракты для пехоты

Также добавил, что отдельным пунктом реформы является усиление поддержки пехотных подразделений, удерживающих линию фронта. Для этой категории военнослужащих вводятся новые условия службы и денежные вознаграждения.

«Поручил обеспечить внедрение специальных контрактов именно для наших пехотинцев с выплатами в рамках 250-400 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач», — сообщил Владимир Зеленский.

Зеленский добавил, что такие меры призваны продемонстрировать реальное уважение государства к пехотинцам, выполняющим самую сложную работу на передовой.

Напомним, войну в Украине Россия планирует продолжить, мобилизовав еще некоторое количество своего населения. Об этом заявил президент нашей страны Владимир Зеленский. По его словам, высшее руководство РФ «планирует дальнейшие наступательные операции и готовится привлечь больше личного состава, и в частности за счет расширения мобилизационных процессов в России».

Также ранее командующий Нацгвардии Александр Пивненко рассказал, как решить проблему финансов через службу в армии, почему бойцы идут в СЗЧ и какова реальная доля мобилизованных в подразделениях НГУ.

Кстати, военное положение и общую мобилизацию в Украине продлили еще на 90 дней — до 2 августа 2026 года. Соответствующие указы президент направил в Верховную Раду, а парламент поддержал их большинством голосов.

