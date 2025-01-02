От 4,5 до 9 тыс. долларов: на Закарпатье и Одесчине разоблачили схемы переправки уклонистов за границу

На Закарпатье правоохранители совместно с СБУ и пограничниками задержали двух мужчин, которые организовали незаконную переправку призывников в Румынию. В то же время в Одесской области разоблачили еще одну группу, которая за 13 тысяч долларов обещала двум мужчинам побег в Приднестровье.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Правоохранители Закарпатья в сотрудничестве с СБУ и пограничниками перекрыли канал незаконной переправки мужчин мобилизационного возраста в Румынию. Двое местных жителей, 59 и 52 лет, за 4500 долларов организовывали побег за границу. Они обещали клиентам транспортировку в пограничную зону и убежище на ночь. Злоумышленники даже привлекли местного жителя для перевозки военнообязанных через блокпосты, когда те прятались под мусором на телеге. Организаторам незаконной схемы сообщено о подозрении.

В то же время в Одесской области правоохранители задержали организатора канала незаконного пересечения государственной границы и двух его сообщников. Злоумышленники подыскивали в интернете мужчин, желающих выехать из страны, и за сумму от 6 до 9 тысяч долларов обещали организовать пешее пересечение границы вне официальных пунктов пропуска.

Двое жителей Днепра воспользовались услугами организаторов, приехав в Одессу и на Подольщину для консультаций. Во время встречи организатор дал советы по маскировке и пообещал доставить клиентов до границы с Приднестровьем.

Во время получения 17 000 долларов от днепрян организатора задержали полицейские. Его сообщников задержали по месту жительства, а во время обысков изъяли вещественные доказательства. Злоумышленникам сообщено о подозрении.

Напомним, в ГПСУ рассказали о наиболее популярных направлениях для нелегального пересечения границы.

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