От 4 тысяч "долларов или евро": стало известно, какие зарплаты хотят для преподавателей в университете Зеленского

В МОН отмечают, что соответствующую зарплату будут получать только лучшие преподаватели.

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы лучшие преподаватели будущего президентского университета получали зарплату от 4 тысяч "долларов или евро".

Об этом рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в интервью "Радио Свобода".

"Дайте сначала концепцию напишем. Потому что уже одно предложение было озвучено о зарплате. Но когда с президентом говорили, он сказал, что мы хотя бы для лучших должны выполнить ту зарплату в те 4 тысячи, хотя бы стартовать из этого. Но это будут лучшие, самые способные... Четыре тысячи долларов или евро", — подчеркнул Шкарлет.

СМИ отмечают, что во время избирательной кампании 2019 года в штабе Зеленского приглашенные эксперты говорили о возможности обеспечить на уровне 4 тысяч долларов зарплаты украинских учителей, а не лучших преподавателей вероятного президентского вуза.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что в Украине создадут президентский университет будущего. Для этого он подписал соответствующий указ. Президент подчеркнул, что в вузе будут лучшие условия и преподаватели. Учить в университете будут бесплатно, но при условии, что студенты продолжат обучение в Украине. Далее студенты будут занимать государственные должности.

Строительство университета продлится три года и будет стоить 7,2 млрд грн. Ради этого на ВДНХ застроят 16 гектаров. Что известно о строительстве президентского университета (университета Зелинского) в Киеве — читайте в материале ТСН.ua.

Новости недели: в Киеве задумали построить президентский университет за более чем 7 миллиардов гривен

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