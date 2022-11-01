От 8° тепла на севере до 21° на юге: прогноз погоды в Украине на среду, 2 ноября

Среда, 2 ноября, в Украине будет без существенных осадков, а на юге и западе еще и достаточно теплой.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 2 ноября будет сухо. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 4° до 1° мороза, днем 8-13° тепла, в западной и южной части ночью 3-8° тепла, днем 13-18°, на юге Одесской области до 21°.

В Киеве 2 ноября также будет сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 10-12°.

Как прогнозирует Наталья Диденко, 2 ноября в большинстве областей существенных осадков не ожидается. Немного покапает небольшой дождь ночью и утром на востоке, а днем в северных областях. В четверг, по ее словам, в Украине дождей станет больше, а во второй половине недели — похолодает.

Напомним, ранее народный синоптик Стас Щедрин сообщил, что после 4-6 ноября в Украине резко похолодает, а также вернутся осадки в виде дождей и даже снега.

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