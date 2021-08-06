От 9-12° на западе до жары на востоке: прогноз погоды в Украине на выходные, 7-8 августа

От 9-12° на западе до жары на востоке: прогноз погоды в Украине на выходные, 7-8 августа

На Луганщине воздух прогреется до 35°.

На выходных, 7-8 августа, в Украине будет переменно облачная, местами жаркая, а иногда дождливая погода.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, в субботу, 7 августа, ночью в стране, кроме западной части, днем на Левобережье кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с Температура ночью 13-18° (в западных областях местами 9-12°), днем 23-28°, в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 17-22°, днем 27-32°, в Луганской области до 35°.

В воскресенье, 8 августа, в восточных областях, ночью и в Приазовье и Крыму кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с. Температура в южной и восточной части ночью 16-21°, днем 30-35°, на остальной территории ночью 11-16°, днем 24-29°.

В Киеве 7 августа ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 24-26°.

В воскресенье, 8 августа, в столице будет сухо. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 26-28°.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на последний месяц лета 2021 года.

Фрося Мельник рассказала, какая погода ожидает нас в эти выходные

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