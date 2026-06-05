От аномальной жары до ливней и града: синоптик дал прогноз на первые выходные лета

Погода продемонстрирует изменчивость

Реклама

Летний сезон в Украине начался с большого количества информационных вбросов о небывалой жаре и даже аномально теплой следующей зиме. Такие неправдивые любительские прогнозы вызывают панику среди населения и откровенно противоречат научным данным.

О реальных климатических тенденциях и детальном синоптичном прогнозе на ближайшие дни на своей странице рассказал руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань. Метеоролог призвал доверять только проверенным источникам информации и специалистам.

Манипуляции вокруг долгосрочных прогнозов

Эксперт отмечает, что в медиа сейчас активно распространяются слухи об экстремальной жаре до плюс пятидесяти градусов и жестких засухах. Некоторые псевдоспециалисты даже пытаются прогнозировать характер следующей зимы, увязывая это с глобальными океаническими аномалиями. Синоптик называет подобные заявления откровенной манипуляцией, не имеющей под собой надежной научной основы.

Реклама

По достоверным данным NASA EarthData, в конце прошлого мая у побережья Перу действительно зафиксировали мощную морскую жару. Там температура поверхности океана превысила норму более трех градусов, что влияет на глобальную циркуляцию атмосферы. Однако климатологи уверяют, что в Украине годы с такими аномалиями сопровождались как мягкими, так и довольно холодными зимами, поэтому делать выводы рано.

Региональные последствия изменения климата

Для нашей местности гораздо важнее и ощутимее локальные проявления глобальных климатических изменений. По наблюдениям метеорологов, летом не только растет средняя температура воздуха, но увеличивается количество жарких дней. Также специалисты фиксируют значительно более длительную продолжительность изнурительных волн тепла.

В то же время, характер летних осадков существенно изменился, ведь дожди все чаще носят ливневый и крайне неравномерный характер. В Украине постоянно растет количество опасных локальных явлений, среди которых сильные грозы, смерчи и выпадение града. Именно эти тенденции оказывают наибольшее влияние на жизнь людей и ежегодно наносят все больший экономический ущерб.

Синоптическая ситуация в ближайшие дни

Сейчас атмосфера региона находится под стабильным влиянием мощного антициклона с северо-востока. Благодаря этому в пятницу и субботу преобладает настоящая летняя погода без осадков. Температура воздуха ночью будет держаться на уровне от двенадцати до семнадцати градусов, а днем воздух прогреется до долгожданных двадцати девяти градусов.

Реклама

Однако уже во второй половине дня субботы, 6 июня, синоптическая картина начнет кардинально меняться. С запада приблизится активная фронтальная глава, которая принесет первые опасные явления. Специалисты прогнозируют, что в это время местами пройдут кратковременные дожди.

Шквалы в воскресенье и прогноз на неделю

В воскресенье и понедельник, седьмого и восьмого июня, Черкасская область окажется в зоне действия высотного циклона и атмосферных фронтов. Метеорологи ожидают грозовые дожди разной интенсивности, которые охватят значительную часть территории области. Местами возможно выпадение града и шквалистое усиление ветра до опасных двадцати двух метров в секунду.

По данным ведущих мировых прогностических моделей, на следующей неделе также не стоит ожидать устойчивой погоды или изнуряющей жары. Погодные условия будут очень разнообразными и изменчивыми. Регион получит достаточное количество влажных дождей для аграриев, приятное солнце для прогулок и комфортное тепло для любителей лета.

Напомним, синоптики дали тревожный прогноз погоды на лето 2026 года в Украине со страшной жарой и тропическими ливнями. Экологи объяснили, почему в Украине климат теплеет быстрее, чем на всей планете, и какое утомительное лето ждет нас в этом году.

Реклама

Новости партнеров