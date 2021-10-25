От арктического похолодания до 21° тепла: какой будет в Украине погода на этой неделе, 25-31 октября

От арктического похолодания до 21° тепла: какой будет в Украине погода на этой неделе, 25-31 октября

Дождей синоптики не прогнозируют.

Погода на этой неделе, 25-31 октября, в Украине будет разной — очень холодной с сильными ночными морозами в начале и с теплыми днями во второй половине и на выходных.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, в понедельник и вторник в стране будет холодная без осадков погода с температурой: ночью 0-5° мороза, в Карпатах, 26 октября и на крайнем востоке до 9° мороза, 25 октября на юге страны 0-5° тепла, днем 5-10° тепла, 25 октября на Закарпатье и Прикарпатье, 26 октября в западных областях и в Одесской области 10-15°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

27-28 октября в Украине также будет сухо. Температура ночью 27 октября от 3° мороза до 3° тепла, 28 октября 0-5° тепла, днем 7-13°, на юге и Закарпатье до 15°.

С 28 октября ожидается повышение температуры, которое продержится до конца недели. 28-31 октября будет преимущественно сухо, температура ночью до 2-8° тепла, на крайнем юге до 10°, днем до 12-18°, в юго-восточной части до 21°.

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В Киеве 25-26 октября ожидается холодная без осадков погода с температурой ночью 0-2° мороза, днем 7-9° тепла. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. 27-28 октября без осадков. Температура ночью 27 октября 0-2° тепла, 28 октября 2-4° тепла, днем 10-12°. Потепление в столицу придет с 29 октября и продержится на выходных, 30-31 октября. Эти дни также обещают быть сухими.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодный а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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