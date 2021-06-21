От автомобилей остался только лом: в Черкассах в ДТП погибли три человека (фото)

Правоохранители расследуют причины ДТП.

В Черкассах на перекрестке улицы Пастеровской и бульвара Шевченко в воскресенье, 20 июня, произошло ДТП, в котором погибло три человека.

Об этом сообщили в Нацполиции Черкасской области.

ДТП произошло в 23:00 ч. Там водитель автомобиля KIA Optima не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся Audi A4.

44-летнего водителя KIA зажало в салоне автомобиля, его вырезали спасатели, 40-летний пассажир этого авто погиб на месте аварии. За рулем Audi был 25-летний водитель. Он погиб на месте ДТП, 28-летняя пассажирка авто скончалась в больнице.

По предварительной информации, причиной ДТП является превышение скорости. Также удар был настолько мощным, что из автомобилей остался только лом.

Правоохранители открыли производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, в Днепропетровской области столкнулись автомобиль и микроавтобус, двое погибших, много раненых.

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