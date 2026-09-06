От БЭКов на реках до турбовинтовой авиации: как может работать многоэшелонная защита от «Шахедов»

Как усилить ПВО Украины

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Россия меняет тактику применения ударных дронов: увеличивает их скорость, изменяет высоты и маршруты захода. Ответом должна стать многоэшелонная система защиты, в которой разные средства перехватывают цели на разных участках их маршрута.

Об этом в эфире «1+1» говорили командир морской компоненты спецподразделения активных действий ГУР МО Украины «FERRATA» с позывным «Девятый» и авиационный эксперт, авиаблогер Владимир Васильев.

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Васильев сравнил противовоздушную оборону с забором, в котором противник постоянно ищет слабые места. Поэтому одного универсального средства против «Шахедов» не существует.

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«Разные высоты, разные скорости — разные инструменты», — объяснил Васильев.

Перехват начинается еще на воде

Группы российских Шахедов, по словам «Девятого», часто заходят с моря и используют речные маршруты. В этих направлениях одним из рубежей защиты могут стать безэкипажные платформы с дронами-перехватчиками. Такие платформы способны быстро и скрытно перемещаться по воде, выходить на маршруты вражеских БпЛА, определять цели и наносить по ним удары.

Одно из решений — KATRAN X1.2. По словам «Девятого», платформа является носителем 23 перехватчиков с одновременным пуском 8 дронов с дистанционным управлением. Такой залп рассчитан на поражение примерно пяти — семи «Шахедов».

Фото: БЭК «Катран Х1.2» Фото пресс-службы «FERRATA»

Таким образом, БЭК может выполнять еще одну функцию: стать мобильным элементом ПВО на морских и речных направлениях.

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Но «Девятый» отмечает: это только один из рубежей. Авиация, мобильные группы и другие средства должны дополнять друг друга.

Там, где не достает перехватчик, нужна авиация

По приведенным «Девятым» данным, российские БпЛА могут заходить в район столицы на высотах от 2 до 5 тысяч метров со скоростью примерно 380-500 км/ч, а на высотах от 5 до 10 тысяч метров — около 230-350 км/ч.

Не все эти высоты перекрываются дронами-перехватчиками. В то же время, как пояснил Васильев, более быстрые и высотные российские БпЛА в отдельных режимах уже выходят за аэродинамические возможности вертолетов. Поэтому значительная часть нагрузки переходит на истребительную авиацию.

И здесь возникает вопрос не только ресурса, но и стоимости.

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По оценкам Васильева, час полета истребителя стоит около 23-25 тысяч долларов без учета применения вооружения, Ми-8 — около 5-6 тысяч, а легкого турбовинтового самолета — около 1,5 тысячи долларов.

Турбовинтовые самолеты — еще один эшелон

Именно легкие турбовинтовые самолеты Васильев предлагает использовать как дополнительное средство борьбы с ударными БпЛА.

Такие машины существуют и сегодня становятся все более востребованными в мире. По словам эксперта, страны вынуждены адаптировать авиацию к новой угрозе — относительно дешевых ударных дронов.

Украине это могло бы дать двойной результат: удешевить перехват «Шахедов» и снять часть нагрузки с истребителей.

Васильев отметил, что Украина уже работает в этом направлении, а подготовленные пилоты, которые могут овладеть такими самолетами, есть.

Следовательно, вопрос заключается уже не только в существовании технологии, но и в решениях, необходимых для привлечения таких машин в систему противовоздушной обороны.

Не «купол», а система

Логика, которую очертили «Девятый» и Владимир Васильев, проста: каждую группу «Шахедов» нужно стирать на протяжении всего их маршрута до цели.

На море и реках — БЭКи с дронами-перехватчиками. На остальных участках и высотах — мобильные группы, другие перехватчики и легкая авиация. Далее — истребители и традиционные средства ПВО.

Боевая работа, подчеркнул «Девятый», должна начинаться еще с границы.

Фото: БЭК «Катран» на патрулировании. Фото пресс-службы подразделения «FERRATA»

«FERRATA» уже присоединяется к построению одного из таких рубежей — с применением роботизированных морских платформ и дронов-перехватчиков.

Но главный тезис эфира значительно шире возможностей одного подразделения или одного вида вооружения: защита от массированных дроновых атак — это не поиск одного «купола». Это система последовательных рубежей, каждый из которых должен забрать свою часть целей еще до того, как они доберутся до украинских городов.

Россия строит в Крыму дроно-порт

Напомним, Россия строит во временно оккупированном Крыму инфраструктуру специализированных дроно-портов для усиления атак на украинские города, прибрежную инфраструктуру Одесской и Николаевской областей, а также на гражданское судоходство.

По данным Defence Express и OSINT-исследователей, на побережье озера Донузлав обнаружен по меньшей мере 21 защищенный эллинг с маскировкой, грунтовыми путями, складами и мастерскими для содержания и обслуживания безэкипажных катеров (БЭК).

Хотя развитие этого вооружения враг начал еще в 2022 году, с 2025 года случаи применения российских БЭКов участились из-за решения проблем со связью. Активное боевое использование с новой базы пока не фиксируют, что свидетельствует о проведении испытаний и подготовке к предстоящему развертыванию.

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