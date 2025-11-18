От бумаги к воздуху: когда Rafale защитят Украину — Sky News

Истребитель Rafale. Фото иллюстративное / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский подписал письмо о намерениях с Францией по приобретению 100 истребителей Rafale.

Когда Украина сможет получить первые из них, пишет Sky News.

«Это будет лучшая противовоздушная оборона, одна из лучших в мире», — сказал Зеленский после подписания письма с французским коллегой Эммануэлем Макроном на авиабазе вблизи Парижа.

По его словам, письмо также откроет Украине возможность покупать системы противовоздушной обороны SAMP-T, радары, ракеты класса «воздух-воздух» и авиационные бомбы.

Франция не предоставила подробностей относительно того, будут ли самолеты производства Dassault переданы из существующих французских запасов или приобретены новые самолеты, но два чиновника сообщили Reuters, что они будут частью 10-летнего авиационного соглашения между двумя странами.

Они заявили, что основная часть самолетов будет долгосрочной и частью усилий Украины по увеличению своего флота до 250 военных самолетов, включающих самолеты из США и Швеции.

По словам чиновников, соглашения на дальнейшее снабжение систем противовоздушной обороны также будут заключены либо из существующих запасов, либо по долгосрочным заказам, включая ракеты класса «земля-воздух» и системы борьбы с беспилотниками.

В преддверии визита Зеленского, в офисе Макрона заявили, что целью письма было «поставить французский опыт в оружейной промышленности на службу обороны Украины» и «предоставить ей возможность приобрести системы, необходимые для реагирования на российскую агрессию».

Напомним, президент Зеленский объявил об историческом заказе 100 самолетов Rafale во Франции.

В Defense Express объяснили, что речь пока не идет о жестком соглашении, а лишь о предыдущей генеральной договоренности.