От чего трезвеет Путин: Зеленский рассказал, о чем говорил с конгрессменами — главное из вечернего обращения

Президент – о главном за этот день.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля рассказал о кадровых изменениях в ВСУ, совещании с премьером Денисом Шмыгалем, а также о подробностях встречи с конгрессменами США.

Обо всем этом он сообщил в своем вечернем обращении.

Новый начальник Генштаба ВСУ

Зеленский рассказал, что сегодня проводил совещания с командованием Сил обороны и безопасности Украины и министром обороны Рустемом Умеровым.

“По результатам совещаний: первое – провел замену руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Я благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шаптали за службу в течение этих двух лет войны. Новым начальником Генштаба по предложению Главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича. Опытный человек понимает задачи этой войны и украинские цели», — сказал он.

Также президент сообщил, что главком Сырский определил кандидатуры заместителей и позже Зеленский подпишет соответствующие указы. Кроме того, были определены заместители начальника Генерального штаба: "Все ребята — боевые, профессиональные, каждый — с четким знанием фронта и реальных потребностей украинских воинов".

Президент сообщил, что очень важно, что главком вместе с министром обороны провел разговоры с партнерами — Германия, Франция, Соединенные Штаты: "Знаю, что все максимально подробно: поставка, восполнение дефицитов, снаряды, оружие".

Отличие украинских военных

Владимир Зеленский также напомнил, что сегодня отметил государственными наградами, в частности, Крестами боевых заслуг и орденами Золотая Звезда, украинских воинов. Среди них солдаты, сержанты, офицеры и генералы, а также герои русско-украинской войны.

Президент Украины сообщил, что среди отмеченных лиц подполковник ВСУ Вячеслав Агеев, подразделение которого в мае 2023-го впервые уничтожило российскую баллистическую цель, которой Россия “всегда хвасталась, будто никто не сможет ее сбить. Украинцы смогли”, – сообщил президент.

Кроме того, глава государства отметил званием Герой Украины генерала Валерия Залужного и генерал-лейтенанта Кирилла Буданова.

Совещание с премьером Шмыгалем

Также украинский лидер провел совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем. Он напомнил, что во время поездки в Кропивницкий и региональное совещание премьер-министр получил задачу оперативно проработать имеющиеся в области критические вопросы.

“О стабильности поставок воды, о работе уранодобывающих шахт и социальной защиты работников. Также — вопросы безопасности, в частности возможность областных и местных властей покупать за собственные средства средства РЭБ для прикрытия инфраструктуры. Совершенно практические вопросы. Что касается каждого поручения, будем следить за исполнением», — сказал он.

Глава государства также скоординировал с премьер-министром работу с партнерами по конфискации российских активов.

"Продолжаем общаться на всех уровнях — и официальном, и экспертном и общественном, чтобы ускорить все необходимые решения", — добавил он.

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Обсудил с конгрессменами США поставки ПВО и дальнобойных ракет

Зеленский во время встречи с конгрессменами США в Киеве обсудил поставки дальнобойного оружия и систем ПВО.

«Обсудили, прежде всего, три вопроса: необходимость поддержки в этом году и нового американского пакета, который сейчас все еще на обсуждении. Критический вопрос… Также ПВО – конкретно "петриотов". И третий ключевой вопрос — подчеркнул важность дальнобойности нашего оружия, в частности "атакамсов" на 300 километров, относительно которых пока нет, к сожалению, решения", — отметил президент.

“Мы ценим американское лидерство и его вклад в защиту украинской независимости и демократии с первых дней полномасштабной войны. Америка помогла Украине выстоять в решающий момент”, — добавил он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что сегодня нельзя допускать расползания войны и российского зла: “ Путин трезвеет только тогда, когда видит перед собой силу. Сила нужна. Благодарю всех, кто нашу силу увеличивает», — сказал президент.

Экологические последствия войны

В конце обращения глава государства добавил, что провел встречу с членами Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны, что является одним из пунктов Украинской формулы мира — пункт противодействия экоциду.

Россия своей этой войной нанесла катастрофический экологический ущерб Украине и нашему Черноморскому региону. Это касается всего – от подрыва Каховской гидроэлектростанции до масштабного загрязнения нашей земли минами. Мы должны решать уже сейчас и эту проблематику вместе со всеми в мире, кто готов помогать. Никакого аспекта этой войны не должны оставить нашим детям, никаких замороженных или отложенных проблем — все нужно решать», – сказал он.

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