От чего вы их защищаете? От жизни? — Подоляк о мобильных крематориях в Мариуполе, в которых оккупанты сжигают мирных жителей

От чего вы их защищаете? От жизни? — Подоляк о мобильных крематориях в Мариуполе, в которых оккупанты сжигают мирных жителей

Подоляк подчеркнул, что Мариуполь – второй по размеру город Донецкой области, которую россияне собирались "освободить".

Россия заявила, что якобы "спасает" людей на Донбассе. Между тем, в Мариуполе оккупанты сжигают в мобильных крематориях тысячи тел мирных жителей города.

Об этом в своем Твиттере написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Россия заявляет, что ее цель в Украине — "защитить людей на Донбассе". Просто в этот момент российские мобильные крематории сжигают тела тысяч гражданских в Мариуполе, втором по размеру городе Донецкой области. Выжившие умирают от голода. От чего вы их защищаете? От жизни?" – написал Подоляк.

Россия заявляет, что ее цель – «защитить людей на Донбассе». Просто в этот момент мобильные крематории сжигают тела тысяч гражданских в Мариуполе, втором по размеру городе Донецкой области. Выжившие умирают от голода. От чего вы их защищаете? От жизни? pic.twitter.com/qkTjZUfBSF – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) April 12, 2022

Напомним, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что россияне скрывают следы своих преступлений в Мариуполе и используют мобильные крематории для сожжения убитых ими гражданских. Счет погибших там идет на тысячу.

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