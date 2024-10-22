От чего зависит готовность Кремля к переговорам: Зеленский ответил

Многое будет зависеть от выборов в США.

То, будет ли Россия готова к перегорам по прекращению войны в Украине, зависит от нескольких факторов.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский журналистам, передает РБК-Украина.

Президент заявил, что, во-первых, это зависит от выборов в Соединенных Штатах.

"Я думаю, что они будут наблюдать за политикой Соединенных Штатов в этом вопросе. А Соединенные Штаты продемонстрируют политику очень быстро, после выборов, по моему мнению", — сказал он.

По его словам, после выборов победитель не будет ждать до января.

"Они что-то не смогут сделать согласно их полномочиям, но что-то смогут", – рассказал Зеленский.

В то время как второй фактор зависит от энергетики и свободного судоходства.

"Также если нам удастся получить результат по этим двум пунктам, это также будет сигнал, готова ли Россия заканчивать войну", — добавил президент.

В то время как третий пункт – работа Украины с некоторыми странами Глобального Юга.

"Мы ее проводим. Есть встречи. Разные страны, разные контакты. Сибига сегодня уехал в Турцию. Завтра Рустем Умеров и Андрей Ермак поедут в другую страну Глобального Юга", — добавил он.

Кроме того, большое влияние оказала Курская операция.

"Для них это, конечно, столь серьезный шок и сигналы, которые говорят о состоянии армии России – что в течение нескольких месяцев их армия не может вытеснить украинских военных с территории РФ", — рассказал президент.

Кроме того, Зеленский рассказал, рассматривает ли Украина вступление в НАТО без оккупированных территорий.

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