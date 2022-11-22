От чего зависит возможность блэкаута в Украине: объяснение от "Укрэнерго"

В компании подчеркнули, что блэкаут – это не конец света, а полное или существенное погашение энергосистемы, после которого сразу же начинается ее восстановление.

Возможность наступления блэкаута в Украине зависит от характера и масштаба нанесенных энергосистеме повреждений во время конкретной ракетной атаки.

Об этом глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал на брифинге.

"Вероятность блэкаута зависит от характера и масштаба причиненных энергосистеме повреждений во время конкретной ракетной атаки. То есть от очень многих факторов: как сработала ПВО, в какие объекты попали ракеты, какая степень повреждения и какая именно комбинация попаданий. Также многое зависит от того, в каком состоянии была энергосистема в момент попадания, каков был уровень потребления", – объяснил Кудрицкий.

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Он отметил, что энергетики не публикуют почасовой график потребления электроэнергии, чтобы не ориентировать врага.

Глава НЭК "Укрэнерго" также сообщил, что невозможно спрогнозировать, когда именно может произойти блэкаут, или какова его вероятность.

"Все зависит от того, будут ли ракетные атаки продолжаться и если да – на сколько они будут "успешными". Я уже говорил, блэкаут – это не конец света, это полное или существенное погашение энергосистемы, после которого сразу начинается ее восстановление", – отметил Кудрицкий.

Он заверил, что специалисты готовятся к худшим сценариям и тренируются, чтобы даже при блэкауте все знали, что кто будет делать.

"Далеко не факт, что нас ждет впереди блэкаут. Надеемся также и на улучшение умений и возможностей нашей ПВО", — добавил председатель правления НЭК "Укрэнерго".

Напомним, из-за постоянных российских обстрелов энергетической системы Украины отключение электроэнергии по лучшему сценарию будет продолжаться до марта 2023 года. Об этом предупредил гендиректор YASNO Сергей Коваленко. Также энергетики разработали несколько сценариев развития событий.

В "Укрэнерго" ранее уже заявляли, что блэкаут в Украине возможен, но не обязательно, что он состоится в этом сезоне.

По оценкам главы энергетического комитета парламента Андрея Геруса, в Украине зимой могут отключать электроэнергию на 10-12 часов, если большие морозы совпадут с ракетными атаками на инфраструктуру.

Полный блекаут: чем заняться, когда отсутствует свет

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