"От детей избавилась, как от мусора, а сожителя оставила": матери, которая бросила 9 детей под горсоветом в Кривом Роге, собирают документы

"От детей избавилась, как от мусора, а сожителя оставила": матери, которая бросила 9 детей под горсоветом в Кривом Роге, собирают документы

Женщина ни дня не работала и не удосужилась собрать пакет документов.

В Кривом Роге мать-кукушка оставила своих 9 детей с вещами и свидетельствами о рождении под зданием горсовета. Как она сама объяснила, ей перестали выплачивать выплаты и не за что было жить.

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Как сообщили ТСН.ua в службе по делам детей исполкома Криворожского горсовета, женщине помогают собрать документы.

"Сейчас Служба по делам детей пишет письма в несколько инстанций, чтобы предоставили необходимые справки женщине, чтобы она смогла оформить пакет документов на получение выплат", — рассказала ТСН главный специалист Службы по делам детей исполкома Криворожского горсовета Юлия Еланцева.

Сейчас брошенные дети находятся в Центре реабилитации в Кривом Роге.

Как стало известно ТСН.ua из собственных источников, 34-летняя мать 9 детей ни дня нигде не работала. Все это время она жила за счет соцвыплат. Только перестала их получать, собрала вещи детей и их свидетельства о рождении и привела под стены горисполкома и здесь оставила, а сама ушла с сожителем, который, по словам нашего собеседника, имеет 2 судимости.

"Детей лишилась, как хлама, а сожителя оставила. Говорить о том, что у нее не было времени собрать нужные документы — удивительно. Поскольку она нигде не работает и во времени не ограничена", — прокомментировал ситуацию ТСН.ua источник.

Сама же женщина во всем обвиняет Службу по делам детей Широковского района, где ей перестали начислять выплаты, поскольку она официально не разведена, а для оформления бумаг должна быть справка о доходах мужчины, которую она не предоставила.

Бабушка детей утверждает, что семья влезла в кредит в размере 11 тысяч долларов, чтобы приобрести жилье, и сейчас выплачивает долг.

"Она детей не выбросила, а привезла в горисполком просить о помощи", — говорит 59-летняя бабушка 9 детей Ирина Васильевна.

Бабушка пожаловалась, что мать детей не пускают их навестить в Центре социально-психологической реабилитации. В Центре объясняют отказ карантинными требованиями.

Напомним, что многодетная мать, оставившая 9 детей под мэрией, считает, что их прокормит государство.

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