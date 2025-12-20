От дипфейков к взлому мессенджеров: как защитить свои персональные данные

Кибердеятельность / © Reuters

Киберугрозы перестали быть «виртуальными»: сегодня они оказывают непосредственное влияние на безопасность каждого человека.

Об этом в эфире «Киев 24» рассказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

Он отметил необходимость внедрения обязательного школьного предмета по киберзащите, ведь каждый украинец сегодня является потенциальной целью для хакеров.

Корсун подчеркнул, что понятие рядового гражданина в цифровом мире нивелировалось. Сегодня каждый пользователь является «звеном», по которому злоумышленники могут добраться до стратегических целей.

«Через 2-3 рукопожатия можно дойти до президента страны или генерала армейского во время войны. Из-за простых людей хакаются мессенджеры, и по контактам можно сломать действительно состоятельного человека или проводить политические кампании», — объяснил эксперт.

По словам эксперта, излом одного смартфона позволяет злоумышленникам получить доступ к контактам, что создает эффект домино, где конечной целью может быть государственная тайна или огромные финансовые ресурсы.

Специалист напомнил об элементарных вещах, которые до сих пор игнорирует значительная часть общества, хотя они должны стать привычкой еще 10 лет назад. В обязательный минимум кибергигиены входят:

Использование двухфакторной авторизации во всех сервисах.

Регулярное обновление операционной системы.

Использование надежных сервисов VPN.

Защита персональных данных посторонних лиц.

Отдельную угрозу представляют социальные сети и технология дипфейков. Миллионы просмотров фейковых видео позволяют врагу формировать общественное мнение. Хотя сами собой просмотры редко приводят к мгновенным действиям, они постепенно меняют восприятие реальности у людей.

По словам Корсуна, лучшая защита от таких манипуляций — это не только технические средства, но и «два мощных инструмента, которые есть у каждого: здравый смысл и критическое мышление».

Эксперт убежден, что чем больше общество погружается в цифровизацию, тем выше риски, которые когда-то казались лишь сюжетами фильмов о хакерах.

Напомним, в Киеве псевдоработник банка обманул 75-летнего пенсионера, завладев его 64 тыс. грн из-за схемы «вишинга» с использованием SIP-телефонии для подмены номера. Правоохранители объявили злоумышленнику о подозрении сразу в двух преступлениях.