От дождей до морозов: как изменится погода в Украине 20 февраля

Часть Украины омоет дождями, на юге воздух прогреется до 10° тепла, а на востоке подморозит местами до -8°C.

В Украине в среду, 21 февраля, облачно. В западных, северных, центральных и Харьковских областях небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, в Карпатах и на северо-востоке страны – мокрого снега; на остальной территории без существенных осадков.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с.

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Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла, в Закарпатье и на юге Одесщины до 10° тепла; в восточных областях ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

Погода в Киеве и области

В Киеве и области 21 февраля облачно.

Ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла.

В Киеве ночью 0-2° тепла, днем 5-7° тепла.

Погода в Украине на 21 февраля / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Киеве зафиксировали температурный рекорд. Погода за окном соответствовала показателям, которые присущи апрелю.

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