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От экспонатов остались только названия: как выглядит музей в Херсоне после того, как там побывал "русский мир" (фото)

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
2356
Время на прочтение
1 мин
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От экспонатов остались только названия: как выглядит музей в Херсоне после того, как там побывал "русский мир" (фото)

Российские оккупанты разграбили музей в Херсоне.

Российские окупаемые под чистую выгребли Херсонский краеведческий музей.

Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные в Сети.

На кадрах видно, что в краеведческом музее остались практически голые стены. Витрины разбиты, экспонаты все вывезены. Все, что можно, разгромлено.

"Вот так теперь выглядит Херсонский краеведческий музей изнутри после адептов русского мира", — подписали фотографии авторы.

До прихода "ценителей чужого имущества" — россиян, в фондах Херсонского краеведческого было более 173 000 экспонатов (в экспозиции — 10 000). В музее работали 6 отделов. Среди экспонатов было одно из лучших в Украине археологических собраний, где возраст старейших находок — более 7 тыс. лет; коллекция монет античных городов Северного Причерноморья, большой комплекс образцов холодного и огнестрельного оружия ХVІ-ХХ вв., коллекция охотничьих ружей XVIII-ХІХ ст., собрание фарфора и антикварной мебели. Также в музее хранилась уникальная коллекция лапидарных памятников из Музея древностей Понту Скифского.

Напомним, что "вторая армия мира" в Херсоне смародерила детский поезд. Его вывезли в Крым.

Российские оккупанты украли музей в Херсоне: вывозят оттуда все

Российские оккупанты украли музей в Херсоне: вывозят оттуда все

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Дата публикации
Просмотры
2356
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