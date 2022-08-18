От экспорта рапса аграрии получат 2 млрд грн, необходимые для осенней посевной кампании — Иван Чайковский

Украинским аграриям сегодня не хватает финансового ресурса для осенней посевной кампании, проблему может решить «зеленый коридор» для экспорта за границу рапса – культуры, меньше пострадавшей от боевых действий. Соответствующее обращение к правительству принял Аграрный комитет Верховной Рады.

Об этом рассказал в эфире Единого национального телемарафона народный депутат из группы «Партія «За майбутнє» Иван Чайковский, выступивший инициатором обращения.

«Сегодня большинство аграриев в Украине выращивают озимый и яровой рапс. В этом году мы собрали где-то около 2 миллионов 700 тысяч тонн, что на семьсот тысяч тонн больше, чем в прошлом. В Украине он перерабатывается в пределах 10-12%, остальные рапсы отправляются на экспорт в Европу для производства биотоплива. Сегодня очень важно в сжатые сроки весь наш рапс экспортировать в ЕС. Это позволит украинским аграриям получить финансовый ресурс, который сейчас очень необходим для осенней посевной кампании под урожай 2023 года. Ведь проблема в том, что его очень не хватает, потому что сильно подорожали все составляющие для посева – и горючее, и минеральные удобрения, и средства защиты. За 17 дней августа было экспортировано всего 320 тонн рапса. Если считать, что 200 тысяч мы оставим для собственной переработки, то выходит, что нам нужно 2,5 млн тонн экспортировать. Такими темпами это затянется надолго, и аграрии не смогут получить достаточное количество валютных поступлений для посевной кампании. Мы от аграрного комитета вышли с инициативой в наше правительство, чтобы совместно с европейскими странами создать специальные «зеленые коридоры» для экспорта украинского рапса. Тогда нам удалось бы получить около двух миллиардов гривен, которые так необходимы сегодня аграриям для посева озимых», — отметил Иван Чайковский.

По словам народного депутата, на фоне запрета экспорта из России украинский рапс сегодня ждут Германия, Франция, Румыния и другие европейские страны.

Вместе с тем нардеп отметил, что следующим шагом должно стать развитие производства биотоплива в Украине для его дальнейшего экспорта за границу вместо сырья, поскольку это, в частности, добавленная стоимость и новые рабочие места.

«Мы должны направить все в государстве, чтобы сырье, которое производится в Украине, максимально перерабатывалось, а уже потом шло на экспорт. Рапс – это одна из основных культур. И это позволит непосредственно потреблять биотопливо здесь, потому что нам нужно большое количество горючего, которое мы сегодня завозим из-за границы. Но для этого нужны соответствующие государственные программы, потому что сам бизнес с такой финансовой нагрузкой не справится. Мы должны стимулировать развитие производства биотоплива в Украине», — подчеркнул Иван Чайковский.