От этой специи любая рассада укрепится и будет расти на глазах: мощная натуральная обработка растений

Если вы не хотите использовать химические средства для возделывания растений на огороде, следует попробовать народные методы. На каждой кухне можно найти одну специю, которая будет особенно полезна для рассады.

Речь идет о куркуме. Многие используют ее для приготовления блюд. Эта специя известна своими антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Чем полезна куркума для растений

Прежде всего, следует отметить, что она способна бороться со всеми гнилями, которые могут появляться в процессе выращивания рассады. В ней содержится кроме антисептических веществ еще и большое количество минералов. Благодаря такому составу можно получить крепкие и здоровые растения, которые позже дадут большой урожай.

Также куркуму не переносят вредители. Если добавить этот ингредиент в почву, большинство паразитов покинет участок. Поэтому рассада будет максимально защищена.

Как использовать куркуму на огороде

Куркуму можно добавлять непосредственно в грунт. Делают это чаще всего перед выращиванием рассады. На каждый литр земли добавляют не менее 1 чайной ложки куркумы.

Для профилактики и лечения болезней этой специи готовят специальный раствор: 2 чайные ложки куркумы и 100 мл молока разводят в 1 л подогретой воды. Таким раствором из куркумы часто опрыскивают помидоры. Можно обработать растения только один раз в сезон, а можно повторять процедуру каждые 2 недели.

Чтобы полить огурцы куркумой или другие огородные культуры, специю добавляют в молочный раствор. Делают это, чтобы растения летом не болели. На 10 л воды нужно взять 1 л молока и 20 чайных ложек куркумы.

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