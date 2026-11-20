Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова

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Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова во время рабочей поездки во Львов оказалась 20 ноября под массированным российским обстрелом, прячась между двумя стенами в отеле. Накануне дипломатка пережила атаку дронов в Киеве и поделилась всем в Сети.

Об этом Матернова написала на своей Facebook-странице.

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Посол ЕС рассказала, что надеялась во время рабочей поездки во Львов хотя бы ненадолго отдохнуть от постоянных российских атак на Киев. Однако, по ее словам, этой ночью российские войска атаковали не только столицу, но и Львов, и ряд других украинских городов ракетами и беспилотниками.

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«Я не сплю с трех часов ночи. Мы прятались в подвале и коридоре нашей гостиницы во Львове между двумя стенами», — написала дипломатка.

Она добавила, что во Львове сначала были слышны взрывы дронов, а затем ракетные удары.

Катарина Матернова в львовской гостинице во время атаки 20 ноября

Матернова также отметила, что после сбития дрона прямо над ней в Киеве накануне надеялась провести спокойную ночь во Львове. Поздним вечером она написала другу: «Мы только что приехали во Львов. Сейчас мое давление уже снизилось, но это был ужасный опыт».

«От этой войны негде спрятаться. Россияне атакуют всюду. Именно с этим украинцы живут пять лет», — акцентировала дипломатка.

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Она добавила, что верит в способность Украины выстоять, как это было до сих пор, и в конце концов победить.

Атака на Львов 20 ноября — что известно

Напомним, утром 20 ноября Россия массированно атаковала Львов беспилотниками и ракетами. Под удар попал билетный терминал железнодорожной станции «Скнылив» — там погибли два человека, а в городских больницах находятся 10 пострадавших (двое из них в тяжелом состоянии). Вокзал в момент обстрела не работал, а пассажиров приближающейся электрички машинист вовремя остановил и эвакуировал.

Кроме этого, во Львове и пригороде обломки повредили два автомобиля, выбили окна в общежитии, зацепили частный дом в Лысынычах, а часть ракеты нашли прямо на тротуаре. В городе и области ввели аварийные отключения света.

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