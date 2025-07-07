От фронта к фэшн-шоу: военный снял вирусный ролик о "гражданской" маскировке

Дмитрий Палий / © из соцсетей

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Украинский военный и писатель Дмитрий Палий снял забавный ролик, быстро ставший вирусным в сети. В нем он показал, как военные «выполняют» приказ командира «При вылазках в город не выделяться, носить гражданское». Видео набрало тысячи просмотров и сотни комментариев.

Видео опубликовано в Тик Ток.

«Модный приговор» от военного

Палий выбрал довольно необычный «гражданский» образ: меховую шубу без рукавов с большим капюшоном, дополненную стильными очками. Все это действо происходило под популярную песню Dame Un Grrr, что придало ролику еще большей вирусности. Пользователи сети оценили юмор, хотя и шутили, что шубка немного «велика». Некоторые также отметили хорошую физическую форму военного.

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Интересно, что этот образ напоминает наряды Джона Сноу из популярного сериала «Игра престолов». Автор видео подчеркнул, что ролик носит исключительно юмористический характер и не преследовал цель кого-то оскорбить.

Реакция юзеров. / © из соцсетей

Реакция юзеров. / © из соцсетей

Дмитрий Палий — не только военный, но и судебно-медицинский эксперт и известный украинский писатель. В 2023 году он презентовал остросоциальный психологический триллер «Мечты мертвой бабочки», а в 2022 году вышел его детективный роман «Пустой пазл».

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало в сеть очередной перехват, разоблачающий политику российского командования: угрозы казнью за «неправильные» решения.