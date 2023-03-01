От имени местных властей собирали деньги для ВСУ: СБУ разоблачила мошенников в Киеве, Днепре и на Херсонщине

Служба безопасности Украины разоблачила мошенников, которые выманивали деньги из украинских бизнесменов, представляясь чиновниками местной власти. Преступники просили "помощи для Вооруженных сил Украины".

Им удалось присвоить более 3 млн гривен, сообщили в СБУ.

По данным следствия, преступную схему организовал гражданин одной из стран Центральной Азии, ныне находящийся на оккупированной части Луганщины.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Он привлек еще девять сообщников из столичного региона и юга Украины. Из-за собственных связей они подыскивали представителей компаний, работающих в условиях военного положения, и устанавливали контактные данные их руководителей. После этого рассылали им фейковые письма от имени председателей областных, городских и районных военных администраций. У них – просили перечислить на ВСУ от 20 до 100 тысяч грн. Сумма зависела от оборотов компании.

Затем мошенники переводили деньги на собственные банковские реквизиты или снимали в банкоматах в разных регионах Украины.

В настоящее время задержаны пять участников схемы. Принимаются комплексные меры по привлечению к ответственности других мошенников и организатора сделки, который скрывается на временно оккупированной территории.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Всем десяти фигурантам сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 4 ст. 28 и ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное преступной организацией).

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ

Напомним, работники ДБР совместно с СБУ разоблачили двух жителей Киева, которые организовывали схемы по незаконному пересечению границы для мужчин призывного возраста.

СБУ арестовала активы российского бизнесмена

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