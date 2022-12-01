От истерики до депрессии: как не погибнуть из-за эмоциональной нестабильности

“Я прочла пост у одной известной российской актрисы, которая написала: “Прекратите мне писать, я хочу петь и танцевать”. А я тоже хочу петь и танцевать!

Это слова из видеообращения актрисы Анастасии Пустовит, которые она записала видео третьего марта – через неделю после того, как ее жизнь перенеслась с театральной сцены в подвалы оккупированного Немишаево.

Анастасия Пустовит

“Был один момент – ночь, когда очень сильно бомбили, когда ты прикрываешь детей собой, потому что тебе своя жизнь не очень важна, – говорит Анастасия. – Я записывала голосовое парню, что писец, мне очень страшно, я не знаю, что будет дальше. Я чувствовала, что вот-вот расплачусь. Попробовала поплакать, чтобы мне стало легче – и не смогла”.

Состояние девушки начало беспокоить даже ее родителей: казалось, что ей не нужен ни сон, ни еда. Главное дело: Анастасия волонтерила, помогала обеспечить односельчан лекарствами и продуктами. Когда из Немишаево появился зеленый коридор, Настя отказалась уезжать. И только упорство отца заставило девушку покинуть оккупированное село. С тех пор жизнь Насти превратилась в эмоциональные качели – от оптимистического подъема до сплошной апатии и болезненных нервных срывов.

“Когда ты оказываешься в постели теплой, когда у тебя есть возможность принять теплый душ, тогда тебя размазывает прямо в ветошь, – вспоминает девушка. – Я очень похудела, было время, когда исчез сон, а потом – постоянно истерики, неустанные, прямо на грани”.

Эмоциональные качели – аттракцион, на котором сейчас катается большинство украинцев.

Несмотря на отсутствие официальной статистики, независимые опросы доказывают, что процент людей, испытывающих признаки граничного расстройства личности (так называемой эмоциональной нестабильности) с начала войны увеличился вдвое, а психологи отмечают, что каждый второй клиент жалуется на нервные срывы. И в этом нет ничего удивительного.

“Эмоциональные качели – это когда человек быстро переходит из одного эмоционального состояния в другое. Например, я сейчас могу испытывать радость, а через минуту – горе. И я не знаю, в каком состоянии я окажусь через мгновение. Если вы чувствуете эти качели и не можете влиять на них, вам нужна помощь», – отмечает психолог Оксана Зайцева.

Триггером для резкой смены настроения может стать все, что угодно. Человек не может предсказать, когда он "пропустит удар". “Помню, мы как раз скупили все детское питание в магазине в Немешаево, и у нас больше не осталось. И когда мы с мамой приехали во Львов и увидели полку, где его было достаточно, мы очень долго плакали”, – вспоминает Настя Пустовит.

Может показаться, что эта проблема присуща только эмоциональным людям, но от нее никто не застрахован. “Если рядом с вами интроверт, вы можете даже не заметить, какое эмоциональное состояние у него сейчас. Вроде бы внешне все нормально, ничего не происходит, а внутри целый водоворот эмоций, которые остановить практически невозможно”, – объясняет психолога Ольга Зайцева.

Неожиданные всплески эмоций в публичных местах, неспособность сдержать слезы или истерики, резкое снижение интереса к окружающему миру – это симптомы эмоциональных качелей. Главная причина таких раскачек – перенапряжение нервной системы. Чем дольше сжимается эта пружина, тем более мощным будет толчок к эмоциональному срыву.

Актриса Алла Мартынюк волонтерит с 2014-го. Эмоциональное перенапряжение она испытала задолго до полномасштабной войны. “На мне был очень большой объем задач. Мы расстались с мужем, я осталась одна с двумя детьми, должна была много работать, и плюс еще волонтерство, – делится пережитым Алла. – Я ездила раз в месяц на передовую, а в 2015 году взяла под опеку 100 детей. Я почувствовала, что слишком тяжело, и начала ложиться в больницу раз в год из-за эмоционального выгорания, потому что у меня предынсультные состояния начались”.

Алла Мартынюк

Но это были еще цветочки – эмоциональное напряжение, которое женщина начала испытывать во время войны, всерьез и надолго уложила ее на больничную койку: "У меня было такое, что я полтора месяца болела, у меня температура 38, горло болело, гайморит, я сдаю кровь – анализы в норме, врачи вообще не понимали, что со мной делать».

Пришлось лечь под капельницу.

“За каждой эмоцией стоит очень большой биохимический процесс. И когда наша психика шатается туда-сюда, тело наше сдает. Оно выключается, оно говорит: все, поставим на этом точку, иди отдохни, – объясняет процесс Ольга Зайцева. – Поэтому эмоциональное истощение происходит там, где человек не способен управлять собой и своим настроением”.

О том, что она больше не может контролировать свои эмоции, Анастасия Пустовит узнала во время очередного эмоционального срыва: "Подруга попросила меня прийти на телевидение во Львове, чтобы я рассказала свою историю. И потом, когда это интервью вышло, меня начали хейтит мол, мы актеры, поэтому все это мы можем придумать – якобы у меня нет права на негативный опыт, потому что я актриса и могу это сыграть.У меня была истерика: каждое слово воспринимаешь как удар, потому что ты еще и уехал во Львов, ты и так себя обвиняешь… Мне стало очень плохо, но я не могла ни плакать, ни кричать, потому что в соседней комнате спали родители».

Так можно ли соскочить с этого опасного аттракциона? Нейробиолог Виктория Кравченко советует сначала взять под контроль собственное тело: "Если мы не можем повлиять на внешние обстоятельства, то хотя бы в пределах своего организма нужно иметь какие-то ритуалы, стабилизирующие психику и зависящие только от нас".

Может, мы поем какую-то песню определенное время или делаем самомассаж, какую-нибудь красивую прическу или макияж – то есть какие-то действия, связанные с ощущением собственного тела. Возвращение контроля за телом помогает снизить негативные последствия для психики.

Со временем Анастасия Пустовит смогла создать определенную цепочку действий, которые помогли вернуть психике равновесие: "Я встаю с утра, не чистю зубы, не умываюсь, просто иду в любимое кафе, беру кофе, выкуриваю сигарету, и только тогда я могу нормально ответить звонки. Это мой ритуал, который я позаимствовала непосредственно из своей профессии, из прошлой жизни. Я позволила себе ходить по музеям, гулять по улицам, получать удовольствие от еды".

Алла Мартынюк, попавшая в больницу из-за эмоционального выгорания, тоже в конце концов осознала, что нельзя жить самой войной: "Я так себе помогла недавно: выкричалась, выплясалась. Просыпаюсь утром и понимаю, что у меня какое-то другое состояние — состояние жизни! Я Алла, и моя жизнь – это дорога, непредсказуема, экстремальна, интересна, от которой мои эмоции просто зашкваривают и постоянно меняются то вверх, то вниз, но я живу дальше».