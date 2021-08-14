От кандидатов на должность местных руководителей будут требовать сертификат об уровне владения украинским

От кандидатов на должность местных руководителей будут требовать сертификат об уровне владения украинским

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Президент Владимир Зеленский обязал кандидатов на должность руководителей местных госадминистраций предъявлять сертификат об уровне владения украинским языком.

Соответствующий указ с подписью Зеленского от 13 августа опубликован на сайте Офиса президента.

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Документ вносит изменения в Порядок подготовки предложений и предварительного рассмотрения кандидатур на назначение на должности и освобождение от должностей руководителей местных государственных администраций, утвержденного указом президента № 675 от 4 августа 2006 года.

Теперь предложения по кандидатурам должны содержать копию "государственного сертификата об уровне владения государственным языком, что подтверждает соответствующий уровень владения государственным языком, определенный Национальной комиссией по стандартам государственного языка".

Напомним, языковой омбудсмен рассказал, как быстро перейти на общение на украинском.

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