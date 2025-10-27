Ракета Фламинго / © Associated Press

Украинская компания Fire Point, которая сейчас является одним из крупнейших производителей дальнобойных дронов и баллистических ракет «Фламинго» для ВСУ, ранее была обычным кастинговым агентством, работавшим над фильмами с участием Владимира Зеленского.

Об этом говорится в материале New York Times (NYT) .

По данным NYT, компания Fire Point происходит из той же среды кино- и телевизионной индустрии, где до избрания президентом работал Владимир Зеленский.

Издание отмечает, что ранее Fire Point было кастинговым агентством. Главный технический директор компании Ирина Терех до этого руководила бизнесом по производству бетонных изделий. В частности, во время съемок комедии «Восемь лучших свиданий» (2016), где Зеленский играл главную роль, компания, возглавляемая владельцем Fire Point, занималась поиском локаций.

Сейчас Fire Point является крупным подрядчиком украинской армии, имея контракты на сумму около 1 млрд долларов. Это составляет около 10% всех оборонных закупок Украины в этом году.

Напомним, нардеп Костенко заявил, что в ближайшее время невозможно изготовить 3 тысячи ракет «Фламинго», о чем ранее обещали власти.

Эксперт по авиации Константин Криволап сообщил, что дальнобойная украинская ракета «Фламинго» на самом деле является дроном с габаритами ракеты.