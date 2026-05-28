От "Киев за три дня" до паники в Москве: в столице РФ "Панцири" устанавливают даже на гражданских зданиях

Вертолет Ми-26 при установке ЗРК «Панцирь-СМД» на бизнес-центр в Москве / © скриншот с видео

Российские оккупанты спешат усилить ПВО Москвы из-за атаки украинских дальнобойных дронов. Теперь устанавливают зенитные ракетные комплексы «Панцирь-СМД» с помощью вертолетов Ми-26 на высокие гражданские здания.

На видео, появившемся в Интернете, можно увидеть, что систему разворачивают на крыше бизнес-центра Nord Star, расположенного в северо-западной части столицы РФ. При этом работы проводятся, несмотря на плохую погоду, пишет Defense Express.

Издание отмечает, что такие кадры указывают на наличие определенной спешки у рашистов по усилению собственной ПВО. Они могли дождаться улучшения погоды, но вместо этого работают при плохих условиях, когда существуют большие риски неудачи и несчастного случая.

Также интересно и то, что на видео именно «Панцирь-СМД-Е», который вообще не имеет пушек и полагается исключительно на ракетное вооружение. Впервые он был представлен еще в августе 2024 года на закрытой выставке «Армия-2024».

Теперь система использует либо 12 стандартных ракет 57Э6Е, способных перехватывать цели на дальности 1,2-20 км и на высоте до 15 км, либо 48 ТКБ-1055, которые могут сбивать на дальности от 0,5 до 7 км и на высотах до 5 км. Последние продвигаются как средство против БпЛА и уже поставлялись военным.

Кроме возможности стрельбы специализированными противодроновыми ракетами, «Панцирь-СМД-Е» скорее всего был избран и за то, что существует в стационарной модификации. Именно такую версию удобно устанавливать на крыши зданий из-за меньших габаритов и массы. При этом отсутствие пушек, похоже, проблемы не составляет.

В целом можно констатировать, что оккупанты продолжают усиливать ПВО Москвы на фоне наращивания объемов украинских дальнобойных ударов. И угроза для них достаточно серьезна, чтобы работать даже при неблагоприятных условиях. При этом вокруг Москвы существует большое кольцо из комплексов «Панцирь», которые размещались на военных зданиях и специальных высоких башнях. Похоже, теперь к этому прибавили и гражданскую застройку.

Отметим, что Украина меняет динамику войны благодаря массовому производству дронов и дальним ударам по территории России. Украинские беспилотники уже ежедневно атакуют российские цели, в частности, объекты вдали от фронта — вплоть до Москвы и Урала.

Напомним, Украина заставила Россию закрывать воздушное пространство. В Кремле боятся новых налетов дронов. Это вынуждает российские власти ограничить использование воздушного пространства вокруг Москвы.

