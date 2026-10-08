От Киева до Франковска: какие города РФ может атаковать для уничтожения энергетики — «Схемы»

Энергетика

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Россия готовит расчеты для ударов по украинской энергетической инфраструктуре, которые могут повлечь за собой масштабные перебои со светом, теплом и водоснабжением. Журналисты «Схем» получили копию документа, который, по данным украинской стороны, описывает российскую стратегию поражения ключевых объектов.

Об этом пишет Радио Свобода.

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Что известно о документе

Документ под названием «Аналитическая справка „Анализ энергогенерации и ЖКХ Украины“» датирован августом 2026 года. В нем определены четыре основные категории целей: электрогенерация и электроснабжение, водоснабжение, канализация и тепло.

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Среди приоритетных объектов — трансграничные линии электропередачи и подстанции, через которые Украина получает электроэнергию из Европы, большие ГЭС, а также Южноукраинская, Ровенская и Хмельницкая АЭС. Всего в документе говорится около 60 ключевых целей, среди которых также ТЭС, ТЭЦ, котельные, насосные станции и очистные сооружения.

По расчетам авторов документа, для таких ударов РФ может понадобиться до 770 беспилотников и ракет-дронов, 170 авиабомб ФАБ и 75 баллистических ракет «Кинжал» и «Искандер-М».

Главными городами-целями названы Киев, Харьков и Одесса. Также в списке есть Днепр, Запорожье, Николаев, Херсон, Полтава, Чернигов, Кривой Рог, Черкассы, Кропивницкий, Львов, Винница и Ивано-Франковск.

Отдельно в документе рассматривается Киев. Авторы называют слабым местом столичной энергосистемы пять подстанций «Киевского кольца». По их расчету поражение 12 ключевых подстанций Киева, Харькова и Одессы якобы может привести к остановке до 90% электроснабжения в этих городах.

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В то же время, украинские эксперты отмечают, что документ не является непосредственным боевым приказом. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что подобные российские документы существуют, по меньшей мере, с 2023 года.

«Нынешний документ, в принципе, ничем коренным не отличается и никаких новых горизонтов не открывает. Раньше была „Герань“, Х-101, да и другие разновидности, там Х-59, Х-69, „Калибры“. Сейчас их стало ощутимо меньше, по меньшей мере, в названиях презентации. То есть есть определенные отличия, и есть определенная разница, начиная от формата, заканчивая определенными акцентами», — сказал Харченко.

По его словам, речь идет скорее о документе для демонстрации концепции российскому руководству, а не о готовом плане конкретной операции.

«Они пытаются как-то разрушить критическую инфраструктуру, лишить ключевые населенные пункты тепла и света, создать нам максимум сложностей», — пояснил эксперт.

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Представитель украинского военно-промышленного комплекса, с которым пообщались Схемы, также считает, что это не окончательный план боевой работы, а расчет необходимого количества вооружения.

Это документ для формирования потребности и планового изготовления нужного количества средств поражения. И они могут это требовать от, например, производителей, поставив задачу через отдельные структуры, принимающие решение, сколько и какого оружия изготовить. Они представляют этот план, который имеет основания и выводы, почему именно такие запасы вооружения нужны», — отметил собеседник.

Он добавил, что непосредственный план ударов с конкретными датами и распределением вооружения должен быть отдельным документом.

По данным Офиса генпрокурора, с начала полномасштабного вторжения Россия нанесла 3374 удара по 1177 энергетическим объектам Украины. «Схемы» обратились за комментариями к украинским спецслужбам, Минэнерго и энергетическим компаниям. Большинство ответов на момент публикации не последовало.

Ранее энергетический эксперт Станислав Игнатьев предупредил, что при продолжении системных российских атак на объекты генерации Украина может столкнуться с отключениями света продолжительностью 15–16 часов в сутки. По его словам, в ближайшие дни возможен сверхкритический сценарий, если удары не прекратятся. В то же время, магистральные сети «Укрэнерго» эксперт назвал относительно стабильными, но все большей проблемой становятся атаки на локальные линии электропередач и опоры.

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