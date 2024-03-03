От кофеен до электросамокатов: подборка готового бизнеса, который продается в Украине (фото)

Что где и за сколько можно приобрести во время войны.

Кофейни, цветочные, свадебные салоны, стоматологии, прокаты электросамокатов. Все это и много других вариантов готового бизнеса продается в городах Украины. Цены стартуют от тысячи долларов, а активных предложений сегодня больше тысячи.

Сайт ТСН.ua рассказывает, что где и за сколько можно купить во время войны.

Киев

Зоомагазин

В Киеве на Троещине продается готовый зоомагазин за тысячу долларов. Бизнесу более пяти лет. Он расположен в помещении супермаркета у касс. В цену входят роллет, оборудование, контейнеры, отдельно считается остаток товара при продаже. В магазине остается один продавец.

Зоомагазин / Фото: OLX

Цветочный магазин

На Оболони в Киеве за 7,5 тысяч долларов предлагают приобрести цветочный магазин. Площадь помещения 14 квадратных метров. По словам владельца, готовый бизнес имеет постоянную клиентскую базу и поставщиков. В магазине остаются работать продавцы-флористы.

Цветочный магазин / Фото: OLX

Магазин военной одежды

В Дарницком районе Киева продается магазин военной одежды и тактического снаряжения за 25 тысяч долларов. Торговое оборудование новое и в хорошем состоянии. В цену входит весь магазин с вывеской, товаром, оборудованием, сайтом, терминалом учета, рабочими местами для интернет-магазина. Причина продажи, по словам владельца, переезд в другой город.

Цветочный магазин / Фото: OLX

Суши-бар

В помещении супермаркета Novus на Осокорках в Киеве выставлен на продажу работающий суши-бар за 39,5 тысяч долларов. Помещение находится в аренде. Новому владельцу остается вся мебель, техника, оборудование, рецепты, технологические карты, фасадная реклама, автоматизированная система учета, видеонаблюдение, контакты и контракты с поставщиками. Команда полностью укомплектована.

Харьков

Магазин косметики

В Харькове продается готовый бизнес — магазин косметики в Холодногорском районе за 4,75 тысяч долларов. В цену входит весь товар, мебель, страницы в соцсетях, система учета, все для упаковки. Помещение находится в аренде, в магазине работает продавец. По словам владелицы, причина продажи — переезд за границу.

Магазин косметики / Фото: OLX

Свадебный салон

За 55 тысяч долларов в Харькове выставлен на продажу свадебный салон в центре города, работающий 15 лет. Помещение в аренде. В стоимость входит весь товар, мебель, сайт, страницы в соцсетях, контакты поставщиков и портних.

Свадебный салон / Фото: OLX

Медицинский центр

Медицинский центр с широким спектром услуг продается в Харькове за 90 тысяч долларов. Владелец предлагает все оборудование, мебель и базу клиентов.

Маникюрный салон

В Шевченковском районе Харькова выставлен на продажу маникюрный салон за 2,5 тысячи долларов. Владелец предлагает переуступку аренды или без помещения со всем оборудованием и техникой, аккаунтом в Сети и клиентской базой.

Маникюрный салон / Фото: OLX

Днепр

Ветеринарная клиника

В Днепре за 16 тысяч долларов продается ветеринарная клиника в Индустриальном районе. Владелец пишет, что заведение работает уже 10 лет, а новый владелец получит большую клиентскую базу, страницу в Сети, всю технику и оборудование.

Ветеринарная клиника / Фото: OLX

Ресторан

В центре Днепра за 90 тысяч долларов выставлен на продажу работающий азиатский ресторан. В цену не входит помещение. Бизнес продается вместе с командой, техническими картами, меню, страницей в Сети, мебелью и техникой.

Стоматология

За 93 тысяч долларов в центральном районе Днепра продается стоматология с помещением площадью 46 м². В нем выполнен свежий ремонт, остается вся мебель, оборудование, техника.

Стоматология / Фото: OLX

Пекарня

Пекарня грузинского лаваша выставлена на продажу в Днепре за 6,5 тысячи долларов. Площадь помещения – 20 м². При желании его можно перестроить во что-то другое.

Пекарня / Фото: OLX

Львов

Клининговая компания

Во Львове за 4 тысячи долларов продается клининговая компания. Владелец предлагает готовый бизнес по выездной чистке и реставрации мебели. Компания работала в городе с 2021 года. В стоимость входит аккаунты в Сети, более 10 единиц оборудования, чистящие средства, компрессор, пистолет для покраски и лакировки.

Обмен валют

За 6,5 тысяч долларов во Львове продается обмен валют. В стоимость входит вывески, экраны, сигнализация, сейф, бронированная дверь, мебель и техника.

Обмен валют / Фото: OLX

Прокат костюмов и платьев

Во Франковском районе Львова продается прокат детских карнавальных костюмов за 18 тысяч долларов. Он работает с 2012 года. В стоимость входит 595 костюмов, 182 платья, сайт, база клиентов, оборудование для помещения.

Прокат костюмов / Фото: OLX

Прокат электросамокатов

За 35 тысяч долларов во Львове выставлен на продажу готовый бизнес по аренде электросамокатов. Владелец пишет, что бизнес мобильный – его можно перенести в любой город страны. В стоимость входит 60 электросамокатов, дополнительные аккумуляторы и запасные части, инструменты, грузовой автомобиль, арендованное помещение. Обученный персонал может остаться работать во Львове.

Вариантов готового бизнеса, который можно приобрести, очень много в разных городах Украины. Владельцы предлагают разные условия и готовы уступать цене. Искать такие предложения можно на сайтах по продаже и аренде недвижимости.

Напомним, в Киеве наблюдается значительное удорожание стоимости жилья. По словам риелторов, цены на недвижимость уже сравнялись с теми, которые были до 24 февраля 2022 года. Эксперт объяснил, почему стоимость квартир в столице растет, несмотря на войну.

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