От кофеен до электросамокатов: подборка готового бизнеса, который продается в Украине (фото)

Что где и за сколько можно приобрести во время войны.
Кофейни, цветочные, свадебные салоны, стоматологии, прокаты электросамокатов. Все это и много других вариантов готового бизнеса продается в городах Украины. Цены стартуют от тысячи долларов, а активных предложений сегодня больше тысячи.
Сайт ТСН.ua рассказывает, что где и за сколько можно купить во время войны.
Киев
Зоомагазин
В Киеве на Троещине продается готовый зоомагазин за тысячу долларов. Бизнесу более пяти лет. Он расположен в помещении супермаркета у касс. В цену входят роллет, оборудование, контейнеры, отдельно считается остаток товара при продаже. В магазине остается один продавец.
Цветочный магазин
На Оболони в Киеве за 7,5 тысяч долларов предлагают приобрести цветочный магазин. Площадь помещения 14 квадратных метров. По словам владельца, готовый бизнес имеет постоянную клиентскую базу и поставщиков. В магазине остаются работать продавцы-флористы.
Магазин военной одежды
В Дарницком районе Киева продается магазин военной одежды и тактического снаряжения за 25 тысяч долларов. Торговое оборудование новое и в хорошем состоянии. В цену входит весь магазин с вывеской, товаром, оборудованием, сайтом, терминалом учета, рабочими местами для интернет-магазина. Причина продажи, по словам владельца, переезд в другой город.
Суши-бар
В помещении супермаркета Novus на Осокорках в Киеве выставлен на продажу работающий суши-бар за 39,5 тысяч долларов. Помещение находится в аренде. Новому владельцу остается вся мебель, техника, оборудование, рецепты, технологические карты, фасадная реклама, автоматизированная система учета, видеонаблюдение, контакты и контракты с поставщиками. Команда полностью укомплектована.
Харьков
Магазин косметики
В Харькове продается готовый бизнес — магазин косметики в Холодногорском районе за 4,75 тысяч долларов. В цену входит весь товар, мебель, страницы в соцсетях, система учета, все для упаковки. Помещение находится в аренде, в магазине работает продавец. По словам владелицы, причина продажи — переезд за границу.
Свадебный салон
За 55 тысяч долларов в Харькове выставлен на продажу свадебный салон в центре города, работающий 15 лет. Помещение в аренде. В стоимость входит весь товар, мебель, сайт, страницы в соцсетях, контакты поставщиков и портних.
Медицинский центр
Медицинский центр с широким спектром услуг продается в Харькове за 90 тысяч долларов. Владелец предлагает все оборудование, мебель и базу клиентов.
Маникюрный салон
В Шевченковском районе Харькова выставлен на продажу маникюрный салон за 2,5 тысячи долларов. Владелец предлагает переуступку аренды или без помещения со всем оборудованием и техникой, аккаунтом в Сети и клиентской базой.
Днепр
Ветеринарная клиника
В Днепре за 16 тысяч долларов продается ветеринарная клиника в Индустриальном районе. Владелец пишет, что заведение работает уже 10 лет, а новый владелец получит большую клиентскую базу, страницу в Сети, всю технику и оборудование.
Ресторан
В центре Днепра за 90 тысяч долларов выставлен на продажу работающий азиатский ресторан. В цену не входит помещение. Бизнес продается вместе с командой, техническими картами, меню, страницей в Сети, мебелью и техникой.
Стоматология
За 93 тысяч долларов в центральном районе Днепра продается стоматология с помещением площадью 46 м². В нем выполнен свежий ремонт, остается вся мебель, оборудование, техника.
Пекарня
Пекарня грузинского лаваша выставлена на продажу в Днепре за 6,5 тысячи долларов. Площадь помещения – 20 м². При желании его можно перестроить во что-то другое.
Львов
Клининговая компания
Во Львове за 4 тысячи долларов продается клининговая компания. Владелец предлагает готовый бизнес по выездной чистке и реставрации мебели. Компания работала в городе с 2021 года. В стоимость входит аккаунты в Сети, более 10 единиц оборудования, чистящие средства, компрессор, пистолет для покраски и лакировки.
Обмен валют
За 6,5 тысяч долларов во Львове продается обмен валют. В стоимость входит вывески, экраны, сигнализация, сейф, бронированная дверь, мебель и техника.
Прокат костюмов и платьев
Во Франковском районе Львова продается прокат детских карнавальных костюмов за 18 тысяч долларов. Он работает с 2012 года. В стоимость входит 595 костюмов, 182 платья, сайт, база клиентов, оборудование для помещения.
Прокат электросамокатов
За 35 тысяч долларов во Львове выставлен на продажу готовый бизнес по аренде электросамокатов. Владелец пишет, что бизнес мобильный – его можно перенести в любой город страны. В стоимость входит 60 электросамокатов, дополнительные аккумуляторы и запасные части, инструменты, грузовой автомобиль, арендованное помещение. Обученный персонал может остаться работать во Львове.
Вариантов готового бизнеса, который можно приобрести, очень много в разных городах Украины. Владельцы предлагают разные условия и готовы уступать цене. Искать такие предложения можно на сайтах по продаже и аренде недвижимости.
Напомним, в Киеве наблюдается значительное удорожание стоимости жилья. По словам риелторов, цены на недвижимость уже сравнялись с теми, которые были до 24 февраля 2022 года. Эксперт объяснил, почему стоимость квартир в столице растет, несмотря на войну.
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