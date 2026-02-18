От Курщины до Мариуполя: ВСУ разгромили пункты управления и узлы связи россиян

Силы обороны поразили пусковую установку С-300ВМ и пункты управления БпЛА. / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские военные успешно атаковали важные объекты россиян, уничтожив дорогостоящую технику и центры управления дронами. Удары нанесли 17 и 18 февраля по целям на оккупированных территориях и внутри самой России.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По сообщению Генштаба, одним из самых важных результатов стало поражение пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-300ВМ в районе Мариуполя. Кроме систем ПВО, под удар попали многочисленные пункты управления и мастерские по производству БПЛА, которые являются ключевыми для наступательных операций агрессора.

«Силы обороны Украины и далее будут системно наносить удары по объектам, обеспечивающим управление войсками, противовоздушную оборону и беспилотные подразделения российского агрессора», — подчеркнули в Генштабе.

География ударов охватила сразу несколько направлений:

Запорожская область. В Трудовом и Токмаке разгромили районы сосредоточения подразделений БПЛА и мастерскую по их изготовлению.

Донетчина: Под атаку попал узел связи в Старомлиновке, скопление техники в Донецке и пункт управления дронами в Родинском.

Курская область (РФ). ВСУ успешно поразили пункт управления БПЛА в районе населенного пункта Сальное.

Разведка уточняет окончательные масштабы потерь врага и уровень повреждений пораженных объектов.

Напомним, беспилотники СБУ повторно атаковали крупнейший в Черноморском регионе нефтяной терминал «Таманьнефтегаз». Сообщается о взрывах и пожаре.

Ранее сообщалось, что украинские дроны преодолели более рекордные 1700 км, чтобы поразить стратегический объект в глубоком тылу России. Этот НПЗ обеспечивает потребности вражеской армии.