От "Квартала 95" до первого помощника президента: что известно о Сергее Шефире, которого уволил Зеленский

Во время пребывания в должности Шефира успели совершить покушение.

Президент Украины Владимир Зеленский устроил "масштабную чистку ", в частности, в ОП. Под увольнение "попал" и первый помощник президента Сергей Шефир. Соответствующий указ об этом появился сегодня, 30 марта, на сайте главы государства.

Что известно о работе Сергея Шефира, покушении на него и его связях с Зеленским — рассказываем дальше.

Родился Сергей Нахманович Шефир 25 мая в Кривом Роге Днепропетровской области. Там же окончил горнорудный институт по специальности "Подземная механика", но по специальности так и не работал.

О личной жизни Шефира известно, что он женат и имеет сына.

От команды КВН до многомиллионного бизнеса

Шефир начал дружить с Зеленским еще в Кривом Роге в 90-е. Тогда он с братом пригласили будущего президента в команду КВН "Запорожье-Кривой Рог-Транзит", а затем они вместе основали студию Квартал-95.

Интересно, что именно на Шефира Зеленский переписал свою долю в бизнесе, став президентом. Сергей Шефир назывался одним из вероятных кандидатов на кресло руководителя Офиса президента.

Сергей Шефир и Владимир Зеленский

Перед назначением Шефир в интервью изданию "Бабель" заявил, что ему якобы безразлично к должностям.

"Я безразличен к должностям и портфелям, но я не безразличен к Зеленскому. Как я вижу свою задачу? Хочу, чтобы он (Зеленский) остался человеком, став политиком. Мне кажется, это самое главное. Я буду там, где нужен, и знаю, что он меня не подведет», – заявил Шефир.

После того как Зеленский возглавил государство, на сайте президента появился указ о назначении Сергея Шефира первым помощником главы государства.

Зеленский назначил Шефира помощником

Коммуникатор с олигархами

СМИ назвали шофера главным коммуникатором с олигархами. В частности, 31 августа 2020 журналисты "Схем" зафиксировали, как он тайно приезжал в имение Рината Ахметова под Киевом.

"Отвечу на все вопросы сразу. Ничего, что противоречит интересам нашей страны, ничего противозаконного я не делаю, точка ", — прокомментировал встречу с Ахметовым Шефиром.

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Еще одна встреча состоялась с Игорем Коломойским, на что он ответил: "я не штатный работник (ОП), внештатный помощник, остаюсь работать еще в студии "Квартал 95". Еще есть вопросы?"

Кроме того, СМИ сообщали, что Сергей Шефир стал неформальным куратором главного оператора атомных электростанций Энергоатома.

Покушение на Шефира: что известно

В среду, 22 сентября, под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. В иномарку попали десять шаров. Ранение получил водитель Шефира. Его с ранениями госпитализировали в "Феофанию".

Автомобиль Сергей Шефир обстреляли около 10:00 22 сентября возле Лесников Киевской области. На момент обстрела в салоне находился помощник президента и получивший ранение водитель.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о засаде в лесу: "Когда начали стрелять, водитель дал по газам. Там есть дорога через и в лесу была засада, фактически".

Сергей Шефир прокомментировал покушение. По его словам, стрельба началась прямо на дороге. Водитель ускорил движение. Шефир говорит, что чувствует себя нормально. Действия своего водителя назвал героическими.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что все службы должны принять необходимые меры для того, чтобы задержать нападающего и привлечь к уголовной ответственности.

Советник главы Офиса Михаил Подоляк связал покушение на Шефира с борьбой против олигархов президента Владимира Зеленского. Он назвал это "ни чем иным, как попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды".

Массовая зачистка

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности первого помощника Президента Украины Сергея Шефира.

Кроме того, на сайте Офиса президента также появились указы об увольнении:

уполномоченного президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алены Вербицкой;

уполномоченного президента Украины по волонтерской деятельности Натальи Пушкаревой;

внештатного советника президента Олега Устенко;

советника Сергея Трофимова;

внештатного советника президента Михаила Радуцкого.

Глава государства также уволил Алексея Данилова и двух заместителей руководителя ОП.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о последних кадровых решениях президента Зеленского.

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