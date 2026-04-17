От квестов к терроризму: как враг вербует украинских подростков через популярные игры

Вербовка детей через онлайн-игры стала новой реальной угрозой, которую активно используют спецслужбы РФ для сбора разведданных и проведения диверсий на территории Украины. Враг цинично маскирует преступные задачи под невинные «квесты» или «игровые миссии», манипулируя психикой несовершеннолетних.

Об этом сообщает Ювенальная полиция Украины.

Вербовщики чаще всего ищут жертв на популярных платформах, таких как Roblox, Arma 3 и Discord. Злоумышленник входит в доверие под видом «старшего товарища» и переводит общение в Telegram.

«Незнакомец в игровом чате становится старшим товарищем, интересуется делами ребенка и входит в доверие. Впоследствии ребенок становится случайным победителем и получает подарок. Таким поощрением может стать что угодно, даже настоящее оружие или взрывчатка», — предупреждают в Ювенальной полиции.

Вместе с таким «призом» ребенок получает инструкции совершить теракт или диверсию. В случае отказа кураторы начинают шантажировать подростка и угрожать расправой.

Геолокационные игры и «проверки на смелость»

Еще одной опасной схемой является создание игр-геолокаций. В таких приложениях ребенок должен пройти маршрут и сфотографировать стратегические объекты: военную технику, энергетическую инфраструктуру или блокпосты. Кураторы утверждают, что это лишь способ перейти на «новый уровень» в игре.

Кроме того, подростков просят выполнять мелкие задания, например наносить граффити или оставлять «посылки» в определенных местах.

«Объясните ребенку: приз в посылке — это ловушка. Как только ты берешь в руки такую посылку, ты становишься частью настоящего преступления», — отмечают правоохранители, обращаясь к родителям.

Куда обращаться за помощью

Полиция призывает родителей внимательно следить за игровой активностью детей и объяснять им, что за каждым игровым квестом может стоять вражеский агент. Если вы заметили признаки вербовки или ребенок уже выполнил определенную задачу, необходимо немедленно сообщить об этом компетентным органам:

Киберполиции — через официальный сайт или подав заявление на портале электронных билетов.

СБУ — через «горячую линию» для сообщений об угрозах нацбезопасности.

Ювенальной полиции — для получения правовой и психологической поддержки.

Напомним, в городе Чоп на Закарпатье 16 апреля произошла стрельба в одном из учебных заведений, которую правоохранители квалифицировали как террористический акт.

По данным полиции, 15-летний ученик открыл огонь и ранил своего одноклассника. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает. После инцидента нападавший пытался скрыться, однако патрульные задержали его уже через несколько минут.

Следователи установили, что подросток мог действовать под влиянием неизвестных, с которыми общался через мессенджер после знакомства в онлайн-игре. По предварительной информации, ему угрожали и вынуждали следовать указаниям.

Также установлено, что использованный пистолет был шумовым, однако переделан под боевой.

Также напомним, что ранее в Одессе разоблачили и задержали злоумышленницу, готовившую серию терактов по указанию российских спецслужб. 19-летняя жительница Черновцов, завербованная через мессенджер, пыталась взорвать грузовик с оборудованием для местного объекта критической инфраструктуры.