От лавандового рафа до ТЦК: полиция Запорожья нашла своего хейтера в парике

В Запорожье задержали 49-летнего уклониста в женском образе

В Запорожье мужчина вышел за кофе на улицу в женской одежде и парике, чтобы избежать мобилизации и не привлечь внимание работников ТЦК.

Об этом сообщил начальник управления Нацполиции в Запорожской области Артем Кисько, а также местная редакция «Суспільного».

По словам Кисько, один из активных пользователей соцсетей в комментариях обвинял полицейских в том, что они якобы укрываются в тылу, и требовал немедленно отправить их на войну. Полиция нашла этого комментатора, когда он шел за кофе в женской одежде и парике.

«Один из комментаторов надрывался в соцсетях: „Полицию на войну! Они — враги и людоловы!“ Приехала полиция с войны и нашла этого комментатора. Он как раз шел за лавандовым рафом в кафе», — отметил Кисько.

В пресс-службе полиции уточнили «Суспильному», что задержанным оказался 49-летний мужчина, находившийся в розыске за нарушение законодательства о мобилизации. Облик он изменил специально, чтобы избежать ТЦК.

«Полицейские его задержали и доставили в объединенный районный РТЦК и СП Запорожья», — отметили в полиции.

Напомним, что на границе с Молдовой водитель пыталась вывезти из Украины 30-летнего мужчину под видом бабушки.