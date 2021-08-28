От ливней на западе до 33° жары на юге: прогноз погоды в Украине на воскресенье, 29 августа

От ливней на западе до 33° жары на юге: прогноз погоды в Украине на воскресенье, 29 августа

В столице днем воздух прогреется до 25-27°.

В последнее воскресенье лета, 29 августа, в Украине будет облачная с прояснениями и теплая погода, в некоторых регионах ожидаются дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются значительные дожди, температура ночью 9-14°, днем 17-22°. На остальной территории без осадков, лишь на Киевщине днем местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, днем 28-33° (в Киевской и Черниговской областях ночью 10-15°, днем 22- 27°). Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с.

В Киеве 29 августа ночью будет без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 25-27°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, в начале месяца ожидается даже жара, однако в конце в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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