От ливней на западе до невыносимой жары на востоке: прогноз погоды в Украине на выходные, 13-14 августа

Выходные, 13-14 августа, в Украине будут преимущественно дождливыми, но теплыми, а на востоке и юге еще и жаркими.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 13 августа в западных, Житомирской и Винницкой областях будет облачно с прояснениями, умеренные, местами значительные дожди, температура ночью 11-16°, днем 20-25°, на Закарпатье до 29°. На остальной территории переменная облачность, кратковременные дожди, лишь в юго-восточной части без осадков, температура ночью 14-19°, днем 23-28°, в южных и восточных областях ночью 18-23°, днем 27-32°, на востоке страны до 36°. В Украине, кроме юго-восточной части грозы, днем в отдельных районах град. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с.

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В воскресенье, 14 августа, в западных, юго-западных областях, ночью на Правобережье ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно восточный 5-10 м/с, днем в восточных областях порывы 15-20 м/с. Температура в западных областях ночью 12-17°, днем 21-26°, на Закарпатье до 29°, на остальной территории ночью 17-22°, днем 27-32°, в восточных областях 33-38°.

В Киеве 13 августа пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 26-28°. 14 августа в столице ночью также ожидается кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 28-30°.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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