От лука до молотка: правительство утвердило список вещей, которые запрещено приносить в школу

Правительство официально определило список опасных вещей и веществ, с которыми запрещено находиться на территории учреждений общего среднего образования. Это решение принято для усиления безопасности учащихся и учителей на выполнение норм профильного закона о среде безопасности в школах.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Что попало под строгий запрет

В список вошли не только очевидные опасные предметы, но и ряд бытовых вещей и напитков. В частности, в школы запрещено приносить:

Оружие и его имитации: огнестрельное, пневматическое и холодное оружие (ножи, луга, кастеты и т.д.), а также макеты, муляжи и даже имитирующие игрушки.

Средства самозащиты и боеприпасы: газовые баллончики, электрошокеры, пиротехнику, взрывчатку, наручники и резиновые дубинки.

Инструменты: молотки, отвертки, дрели, пилы и горелки.

Вредные вещества и напитки: алкоголь, наркотические средства, табачные изделия, электронные сигареты (вейпы), приборы для нагрева табака, а также энергетические напитки.

Исключения из правил

В то же время Кабинет Министров предусмотрел ряд исключений. Запрет не распространяется на предметы, необходимые для:

учебного процесса (например, инструменты на уроках труда или экспонаты в школьных музеях);

хозяйственной деятельности учебного заведения;

проведение спортивных соревнований или воспитательных мероприятий.

«Решение принято с целью повышения безопасности участников образовательного процесса и выполнения требований закона о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования», — отметили в министерстве.

