ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
346
Время на прочтение
2 мин

От лука до молотка: правительство утвердило список вещей, которые запрещено приносить в школу

Кабмин запретил приносить в школы оружие, инструменты и энергетики.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Школа

Школа / © Pexels

Правительство официально определило список опасных вещей и веществ, с которыми запрещено находиться на территории учреждений общего среднего образования. Это решение принято для усиления безопасности учащихся и учителей на выполнение норм профильного закона о среде безопасности в школах.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Что попало под строгий запрет

В список вошли не только очевидные опасные предметы, но и ряд бытовых вещей и напитков. В частности, в школы запрещено приносить:

  • Оружие и его имитации: огнестрельное, пневматическое и холодное оружие (ножи, луга, кастеты и т.д.), а также макеты, муляжи и даже имитирующие игрушки.

  • Средства самозащиты и боеприпасы: газовые баллончики, электрошокеры, пиротехнику, взрывчатку, наручники и резиновые дубинки.

  • Инструменты: молотки, отвертки, дрели, пилы и горелки.

  • Вредные вещества и напитки: алкоголь, наркотические средства, табачные изделия, электронные сигареты (вейпы), приборы для нагрева табака, а также энергетические напитки.

Исключения из правил

В то же время Кабинет Министров предусмотрел ряд исключений. Запрет не распространяется на предметы, необходимые для:

  • учебного процесса (например, инструменты на уроках труда или экспонаты в школьных музеях);

  • хозяйственной деятельности учебного заведения;

  • проведение спортивных соревнований или воспитательных мероприятий.

«Решение принято с целью повышения безопасности участников образовательного процесса и выполнения требований закона о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования», — отметили в министерстве.

Напомним, в Киеве продлили каникулы для школьников. В столице объявили двухнедельный отдых для детей.

Однако впоследствии сообщили, что в Киевской области возобновят образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования от 19 января.

Дата публикации
Количество просмотров
346
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie