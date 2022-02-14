От любви к ненависти: статистика бракосочетаний и разводов в Одесской области за последние 6 лет

От любви к ненависти: статистика бракосочетаний и разводов в Одесской области за последние 6 лет

В Одесской области за 2021 год зарегистрировали почти 16 тысяч браков.

Ко Дню святого Валентина в Минюсте посчитали, сколько одесситов связали себя узами брака и сколько пар развелись за последние шесть лет.

По данным Минюста, наибольшее количество зарегистрированных браков в Одесской области зафиксировано в 2015 году. Тогда за год сформировались 19 158 новых пар. Тогда же было и наименьшее количество разводов – всего 2 253.

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В 2016 году было гораздо меньше свадеб: в Одесской области зарегистрировали 15 386 браков. Разводов стало несколько больше – 2 331.

В 2017 году в Одесской области зарегистрировали 17 125 браков, а вот разводов – 2 309.

В 2018-2019 годах зарегистрировали более 16 тысяч браков, количество разводов составило 2,5 тысячи.

В 2020 году зарегистрировали всего 12 303 брака и 2 285 разводов.

В 2021 году количество браков увеличилось более чем на 3 тысячи – 15 910. Разводов – всего 2 390.

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