От меланхолии к надежде: автор радиодиктанта рассказала, что на самом деле хотела донести украинцам

Радиодиктант 2025 / © УНІАН

Реклама

Сегодня, 27 октября, в 11:00 прошел Всеукраинский радиодиктант национального единства. Автор диктанта этого года — писательница и переводчица Евгения Кузнецова рассказала, что хотела донести украинцам своим текстом.

Об этом говорилось в комментарии писательницы в эфире канала «1+1 Украина» 27 октября.

«Вы знаете, я долго думала над этим текстом, и наконец уже сейчас я могу расслабиться и говорить о диктанте свободно, потому что текст мы уже знаем, потому что все предыдущие разговоры о них я всегда должна была как-то обходить другими тропинками, чтобы никак не намекнуть на какие-то подробности этого текста, потому что „Суспильне“ очень переживало за конфиденциальность текста до того, как мы будем его читать и писать вживую», — рассказала Кузнецова.

Реклама

Автор призналась, что имела первый вариант диктанта. Этот текст был «в чем-то более классический и меланхолический».

«Но потом я подумала, что меланхолии так много сейчас, тем более накануне зимы, холодного сезона, о которой мы мало что нам сейчас известно, какой она будет для всех нас, для людей в разных уголках Украины, что мне бы расхотелось писать меланхолический текст, хотя возможно он кого-то еще больше задел, и я захотела написать такой более жизнеутверждающий текст», — подытожила Евгения Кузнецова.

Раньше мы писали, почему украинцы критикуют текст радиодиктанта этого года и с какими словами не разобрались.

Напомним, автор текста Всеукраинского радиодиктанта отреагировала на жалобы украинцев и вспомнила пса Патрона.